Губернатор Иркутской области пообещал «поощрить» жителей, которые пытались помешать вылету дронов из фуры. Эти дроны атаковали аэродромы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что власти дадут оценку действиям «неравнодушных граждан», которые пытались «препятствовать работе беспилотников». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он пообещал их «поощрить».

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — говорится в посте.

1 июня в соцсетях появились видео, на которых несколько человек пытались заблокировать вылет украинских беспилотников из фуры в Иркутской области.

«Осторожно, новости» опубликовали видео с одним из водителей, который пытался заблокировать вылет дронов. Его зовут Антон Мацкевич, он приехал в Иркутскую область из Беларуси.

«Помогал закрывать их. Мы все, кто стоял на парковке, помогали. Чтобы они больше не взлетали никуда. Смогли, пока она не рванула. Получилось так, что они находились в кузове. Мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — рассказал он.

1 июня украинские дроны атаковали российские военные аэродромы. Беспилотники размещались в фурах, припаркованных на трассах. В Минобороны РФ утверждают, что на аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, тогда как в Мурманской и Иркутской областях в результате атак «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». Служба безопасности Украины объявила, что это была спецоперация «Паутина», в рамках которой дроны атаковали аэродромы базирования российских стратегических бомбардировщиков. В спецслужбе заявили, что уничтожили 41 российский самолет. Спутниковые снимки подтвердили, что в Иркутской области уничтожены не менее шести самолетов, при этом в Мурманской области, согласно видеозаписям, сгорели как минимум три самолета.

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