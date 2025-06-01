Минобороны РФ подтвердило атаки украинских дронов на пять российских аэродромов

Министерство обороны РФ заявило, что 1 июня «киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов».

Из сообщения военного ведомства следует, что были атакованы пять аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

По утверждению министерства, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала в результате атак дронов нет. Все возгорания ликвидированы.

«Некоторые участники терактов задержаны», — добавили в Минобороны РФ.

Днем 1 июня местные власти и очевидцы сообщали об атаках дронов в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях. По данным украинских СМИ, это была спецоперация СБУ «Паутина», в рамках которой FPV-дроны атаковали военные аэродромы РФ. Источники в украинской спецслужбы утверждают, что в общей сложности дроны уничтожили 41 самолет стратегической авиации РФ. Дроны запускались с фур, припаркованных на трассе неподалеку от авиабаз. СМИ писали, что в рамках операции СБУ, вероятно, также планировалась атака на базу в Амурской области, но по всей видимости она сорвалась.

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