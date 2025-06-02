Уроженца Донецка разыскивают по подозрению в причастности к атаке беспилотников на военные аэродромы

Правоохранительные органы РФ разыскивают 37-летнего уроженца Донецка Артема Тимофеева по подозрению в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области. Ориентировку на Тимофеева опубликовала администрация города Усть-Кут. После внимания СМИ администрация удалила пост.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждает, что Тимофеев (в публикации канала называется только имя подозреваемого — прим. «Медузы») владелец четырех фур, из которых вылетели беспилотники в рамках атаки на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях.

Один из водителей, по данным «Базы», рассказал следователям, что Тимофеев получил заказ от предпринимателя из Мурманской области на доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области. По словам водителя, во время движения с ним по телефону связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время нужно останавливаться. Последней остановкой была заправка «Роснефть» неподалеку от военного аэродрома в Мурманской области, откуда были запущены дроны. Похожие истории рассказали и водители других фур.

Служба безопасности Украины 1 июня в рамках спецоперации «Паутина» атаковала российские военные аэродромы беспилотниками. Дроны разместили в фурах, припаркованных на трассах неподалеку от аэродромов.

Под удар, как сообщали украинские источники, попали как минимум четыре аэродрома — «Белая» в Иркутской области, «Оленья» в Мурманской области, «Дягилево» в Рязанской области и «Иваново» в Ивановской области. В СБУ утверждают, что поразили 41 самолет стратегической авиации РФ. Независимых подтверждений этой оценке нет.

Судя по спутниковым снимкам, после атаки дронов ВСУ в Иркутской области уничтожены не менее шести самолетов. В Мурманской области, согласно опубликованным видео, сгорели как минимум три.

В Минобороны РФ сообщили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате атак дронов загорелись «несколько единиц авиационной техники». Согласно заявлению ведомства, российские военные отразили атаки на аэродромы в Ивановской и Рязанской областях, а также в Амурской области.

Что еще известно о спец операции СБУ

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков

Что еще известно о спец операции СБУ

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков