Президент Украины Владимир Зеленский считает, что потери вынудят Россию сесть за стол переговоров. Такое мнение он высказал на саммите «Бухарестской девятки» в Вильнюсе. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, «но для этого необходимо стабильное финансирование». По его словам, украинские операции «показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны».

Зеленский добавил, что Европа и США вместе имеют лучшее оружие, чем Россия.

«У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция „Паутина“ вчера это доказала. Россия должна осознать, что значит нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии», — приводит его слова УНИАН.

1 июня украинские дроны атаковали российские военные аэродромы, в том числе в Иркутской и Мурманской областях. По словам Зеленского, всего в операции были задействованы 117 FPV-дронов и столько же операторов дронов, а «офис» операции находится на территории России рядом с управлением ФСБ России. Зеленский утверждает, что в результате атаки поражены 34% «стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования».

Минобороны РФ признало, что украинские дроны атаковали военные аэродромы в пяти регионах. Как утверждало военное ведомство, произошло «возгорание нескольких единиц авиационной техники» в Мурманской и Иркутской областях.

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