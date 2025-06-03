Война Тысяча сто девяносто шестой день. Каким будет ответ России на операцию «Паутина»? Медведев заявил: «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано»

Покровск, июнь 2025 года Jose Colon / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Генштаб ВСУ впервые после операции «Паутина» обновил данные о предполагаемых потерях российской авиации. По подсчетам украинских военных, Россия лишилась 12 самолетов. Служба безопасности Украины (СБУ), объявляя ранее о результатах «Паутины», говорила, что в ходе операции был уничтожен 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Видео и спутниковые снимки с аэродромов Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области, по которым нанесли удар украинские дроны, показывали, что повреждены 10–13 самолетов.

Непосредственно на ход войны удары по аэродромам, писала «Медуза», повлияют мало — даже в случае, если потери в бомбардировщиках существенно выше, чем подтверждено визуальными материалами.

Подробно о результатах «Паутины»

Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»

Подробно о результатах «Паутины»

Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»

Однако удар по базам «ядерной триады», отмечалось в материале отдела «Разбор», важен с точки зрения военно-стратегического дискурса. Уже несколько лет политики на Западе обсуждают, можно ли пересекать «красные линии Путина»: стоит ли учитывать при принятии решений о новой помощи Украине ядерные угрозы Кремля (как явно высказанные, так и сделанные намеками) — или же следует считать их блефом и поступать соответственно. СБУ, вероятно, пытается доказать, что верно второе толкование.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников пишет, что в США ждут «значительного ответа» России на украинскую операцию. Американская разведка пока не определила, на какие объекты он будет направлен, но чиновники полагают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданской инфраструктуре, поразить украинскую энергосистему или запустить по Украине баллистические ракеты средней дальности. Bloomberg, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники в Москве, что атака украинских беспилотников на российские авиабазы, проведенная в рамках операции «Паутина», вызвала «гнев и тревогу» у Кремля из-за неожиданной уязвимости воздушного флота вдали от линии фронта.

Ответа на операцию «Паутина» (а также на подрывы мостов на железной дороге) требуют и в российских Z- каналах. «Всем, кто переживает и ждет возмездия», ответил в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, — исчезнут», — написал Медведев.

В Кремле пока лишь ограничились заявлением, что президент РФ Владимир Путин получал информацию в «режиме онлайн» об атаках на российские объекты 1 июня, и призвали дождаться результатов расследования. «Вы знаете, что идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было также соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления министерства обороны России», — сказал журналистам 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Украина

Армия РФ в ночь на 3 июня нанесла удары дронами по нескольким регионам Украины, включая Одесскую, Черниговскую и Харьковскую области. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 112 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, 75 из них удалось ликвидировать. Пострадали, как сообщили представители региональных администраций, не менее девяти человек, один погиб.

Утром 3 июня российские войска нанесли удар по центру Сум. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли три человека, 16 получили ранения.

«Россия ни на день не прекращает ударов по городам и селам Украины, — написал президент Украины Владимир Зеленский после атаки российских беспилотников и удара по Сумам. — Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь для защиты жизни украинцев».

Война глазами читателей «Медузы»

Вера (Россия). Эта война навсегда уничтожила веру в добро, в справедливость, в какой-то минимальный смысл. Тотальное одиночество, боль и стыд. Стыд жить в этой стране, с ее плакатами повсюду, пропагандой, нескончаемой глупостью. Она повсюду… от автобусов до места работы. Ты будто умер и лишь твой призрак бродит здесь бессмысленно — непонятно зачем. А после того, как потеряла брата в 2023 году на этом проклятом СВО, чувствую свою абсолютную беспомощность перед страшной машиной «государство». Он погиб, по страшной иронии, 9 мая. Он был медиком, очень радовался, что никого не убил почти за год, а только спасал, но себя не спас. Как только его не отговаривали от этой войны — все было бессмысленно. До сих пор мы так и не получили его тела, больше года! Хотя мы знаем все — вплоть до того, где он лежит. Куда я только ни писала и ни звонила. Результата ноль.

Что мы пережили за этот год — не передать словами. Когда ты до последнего надеешься на плен, потом теряешь надежду. И нет конца этому. Потом постоянно откапываешь «новые факты гибели», от которых все страшнее. Заканчивая тем, как ты не можешь даже похоронить самого дорогого человека — и всем абсолютно плевать. Все друзья отвернулись — зачем им это. У нас же почти все плотно закрыли глаза и живут дальше. Будто это не касается никого, будто нет пропаганды в школах и детских садах, куда ходят их же дети! Самое странное, что единственным «поддерживающим фактором» оказались как раз друзья с Украины, чьи близкие воюют на другой стороне. Абсурд. А вообще, это невообразимо ужасно и страшно. Жить не хочется, и нет этому конца. Никогда не думала, что в моей жизни произойдет это — ощущение, что ты в Германии… среди нацистов.

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Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча сто девяносто пятый день. В результате операции СБУ «Паутина» уничтожены как минимум девять российских бомбардировщиков. Делегации РФ и Украины провели очень короткую встречу в Стамбуле

Хроника предыдущего дня войны

Война Тысяча сто девяносто пятый день. В результате операции СБУ «Паутина» уничтожены как минимум девять российских бомбардировщиков. Делегации РФ и Украины провели очень короткую встречу в Стамбуле

«Медуза»