Российские войска атаковали дронами Одессу, а также Черниговскую, Харьковскую и Полтавскую области. Есть погибшие и пострадавшие

Российские войска в ночь на 3 июня нанесли удары по нескольким регионам Украины, включая Одесскую и Черниговскую, есть пострадавшие, сообщили главы областей.

В Одессе, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ДСНС), пострадали четыре человека. По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, пострадавших — пятеро. Также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, сгорели автомобили, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

В Черниговской области пострадали четыре человека — две женщины и двое мужчин, они получили тяжелые ранения, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. В результате атаки сгорел частный дом, а также повреждены многоэтажка, другие частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие.

В городе Балаклея Харьковской области беспилотники ударили по гражданскому предприятию, сообщил глава городской военной администрации Виталий Карабанов. По его словам, среди работников предприятия есть один погибший и один раненый. Кроме того, в пригороде Харькова был атакован почтовый терминал, сообщили в ДСНС. В результате атаки начался пожар, загорелись два складских здания и контейнеры, о пострадавших не сообщается.

Об атаке также сообщили в военной администрации Полтавской области. В результате падения обломков беспилотников в Полтавском районе повреждено помещение бездействующего коммунального предприятия, заявили там.