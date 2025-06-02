Z-каналы ищут виноватых в подрыве мостов и атаке беспилотников на военные аэродромы России. Вот что они пишут — краткий пересказ «Удар в ядерный щит» и «черный день для авиации»
О подрывах мостов в Курской и Брянской областях
Подрывы мостов — рельсовая война, теракт и, конечно, не случайность. Подрыв направлен на то, чтобы вызвать большое количество жертв среди гражданских. Теракт в Брянской области поднимает вопрос об организации необходимых мероприятий в регионе. Важные инфраструктурные объекты в прифронтовых регионах надо охранять. Методы охраны мостов известны еще со времен Великой Отечественной войны. Напомним об украинских диверсантах, которых обнаружили 21 мая в районе подорванного моста в Брянской области и существование которых отрицали власти региона. Потенциальные цели диверсантов никто не обследовал, а теперь все стесняются назвать подрыв подрывом. Теракт явно не последний.
Об атаке украинских беспилотников на военные аэродромы
Украина нанесла удар в ядерный щит РФ. Самый масштабный и чувствительный удар по объектам ядерной триады на аэродромах стратегической авиации в нескольких регионах. Черный день для авиации. По организации атаки ничего нового противник не придумал, все это известно еще с 2010-х годов. Нам надо брать эту схему на вооружение, если еще не взяли. Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и заменить их нечем. Полный провал структур, отвечавших за охрану аэродромов. «Спасибо» тем, кто наплевательски относился к прикрытию аэродромов средствами ПВО, строительству укрытий и другим мерам. На вопрос «что дешевле — укрытие или потерянный самолет» в ближайшее время придется отвечать многим лицам.
О «мужиках», которые мешали дронам взлететь из фуры в Иркутской области
Подлинные герои — простые мужики-дальнобойщики. Они залезли на фуру с дронами и пытались палками и камнями помешать их вылету, пока рядом прогуливались несколько полицейских. Мужики искренне и смело защищали Родину, рисковали жизнью. Каждого из этих дронов хватило бы, чтобы убить всех водителей, а при повторной детонации — всех, кто вокруг. Возможно, благодаря им было спасено ценное имущество на одном из аэродромов. Провалы одних приводят к тому, что последним рубежом обороны оказываются обычные мужики.
О том, как должна ответить Россия
Последние атаки — цугцванг для российского руководства. Продолжать переговоры как ни в чем не бывало означает расписаться в собственной политической немощи. Вывести противостояние на уровень эскалации с применением спецБЧ равно оказаться на новом уровне политической конфронтации, на который может не хватить запаса прочности и решительности. Свое отношение к переговорам в Стамбуле Украина очень наглядно показала. Лучший ответ на террористическую деятельность Киева — еженедельное наращивание ударов по всей инфраструктуре Украины. Методичное выбивание целей, не в формате «мы нанесли удары возмездия», а в формате планомерной работы, без перерыва на сон и отдых. Надо снимать плащ последнего рыцаря планеты и лупить наотмашь, невзирая на последствия.
Этот текст — компиляция постов крупных провоенных телеграм-каналов («Рыбарь», ColonelCassad, «Старше Эдды» и других).
Фото на обложке: Дмитрий Радченко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA