О подрывах мостов в Курской и Брянской областях

Подрывы мостов — рельсовая война, теракт и, конечно, не случайность. Подрыв направлен на то, чтобы вызвать большое количество жертв среди гражданских. Теракт в Брянской области поднимает вопрос об организации необходимых мероприятий в регионе. Важные инфраструктурные объекты в прифронтовых регионах надо охранять. Методы охраны мостов известны еще со времен Великой Отечественной войны. Напомним об украинских диверсантах, которых обнаружили 21 мая в районе подорванного моста в Брянской области и существование которых отрицали власти региона. Потенциальные цели диверсантов никто не обследовал, а теперь все стесняются назвать подрыв подрывом. Теракт явно не последний.

Об атаке украинских беспилотников на военные аэродромы

Украина нанесла удар в ядерный щит РФ. Самый масштабный и чувствительный удар по объектам ядерной триады на аэродромах стратегической авиации в нескольких регионах. Черный день для авиации. По организации атаки ничего нового противник не придумал, все это известно еще с 2010-х годов. Нам надо брать эту схему на вооружение, если еще не взяли. Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, и заменить их нечем. Полный провал структур, отвечавших за охрану аэродромов. «Спасибо» тем, кто наплевательски относился к прикрытию аэродромов средствами ПВО, строительству укрытий и другим мерам. На вопрос «что дешевле — укрытие или потерянный самолет» в ближайшее время придется отвечать многим лицам.

О «мужиках», которые мешали дронам взлететь из фуры в Иркутской области

Подлинные герои — простые мужики-дальнобойщики. Они залезли на фуру с дронами и пытались палками и камнями помешать их вылету, пока рядом прогуливались несколько полицейских. Мужики искренне и смело защищали Родину, рисковали жизнью. Каждого из этих дронов хватило бы, чтобы убить всех водителей, а при повторной детонации — всех, кто вокруг. Возможно, благодаря им было спасено ценное имущество на одном из аэродромов. Провалы одних приводят к тому, что последним рубежом обороны оказываются обычные мужики.

О том, как должна ответить Россия

Последние атаки — цугцванг для российского руководства. Продолжать переговоры как ни в чем не бывало означает расписаться в собственной политической немощи. Вывести противостояние на уровень эскалации с применением равно оказаться на новом уровне политической конфронтации, на который может не хватить запаса прочности и решительности. Свое отношение к переговорам в Стамбуле Украина очень наглядно показала. Лучший ответ на террористическую деятельность Киева — еженедельное наращивание ударов по всей инфраструктуре Украины. Методичное выбивание целей, не в формате «мы нанесли удары возмездия», а в формате планомерной работы, без перерыва на сон и отдых. Надо снимать плащ последнего рыцаря планеты и лупить наотмашь, невзирая на последствия.

Этот текст — компиляция постов крупных провоенных телеграм-каналов («Рыбарь», ColonelCassad, «Старше Эдды» и других).

Подробно об атаке украинских дронов на российские аэродромы

Украинские беспилотники поразили минимум девять российских бомбардировщиков. После атаки в Челябинске обыскали склад, где хранили дроны Что известно об операции СБУ «Паутина» спустя сутки

Подробно об атаке украинских дронов на российские аэродромы

Украинские беспилотники поразили минимум девять российских бомбардировщиков. После атаки в Челябинске обыскали склад, где хранили дроны Что известно об операции СБУ «Паутина» спустя сутки

Фото на обложке: Дмитрий Радченко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA