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Подрыв мостов в Курской и Брянской областях. Семеро погибших, десятки раненых. В СК заявили, что оба происшествия — теракты
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1 минута
09:36, 1 июня 2025
В Брянской области вечером 31 мая
обрушился
автомобильный мост: в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва, а по самому мосту — фура. По последним данным, погибли семь человек, больше 70 пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок. Новостные телеграм-каналы, близкие к силовикам, сразу написали, что причиной произошедшего стал подрыв. Утром эту информацию подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Еще один мост обрушился ночью в Курской области, когда по нему шел грузовой локомотив. Пострадали три человека. Оба происшествия квалифицированы Следственным комитетом как теракты. Также сообщается о новом происшествии в Брянской области — утром 1 июня там были подорваны железнодорожные пути в районе населенного пункта Унеча, когда мимо проезжал путеизмерительный поезд. О пострадавших и разрушениях информации нет.
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