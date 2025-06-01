В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

Обрушившийся мост в Брянской области, 1 июня 2025 года РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Брянская область

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов — Москва», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Инцидент произошел в 22:44 на перегоне «Пильшино — Выгоничи», где железнодорожные пути пересекаются с федеральной автомобильной дорогой А-240. В момент обрушения по мосту проезжала фура. Поезд врезался в рухнувшую конструкцию моста, в результате с рельсов сошли локомотив и четыре вагона.

По данным властей, в результате аварии погибли семь человек, еще 69 пострадали. Госпитализированы 47 человек, из них трое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию «Мираторга».

Для пассажиров поезда «Климов — Москва» организовали пункт временного размещения на станции Выгоничи. Утром 1 июня их отправили в Москву резервным поездом. Из-за ЧП пассажирам пообещали возместить стоимость проезда.

Видео очевидцев

РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Сход пассажирского поезда произошел «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги. Позже пресс-служба отредактировала сообщение, удалив строчки о «незаконном вмешательстве».

Близкие к силовикам телеграм-каналы Baza, Mash, 112 и Shot сразу после происшествия сообщали, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор моста. Также появилась версия о том, что поезд наехал на шпалы, где было заложено взрывное устройство. Телеграм-каналы также упоминали сообщения «военкоров» о том, что в конце мая в Выгоничском районе была обнаружена группа украинских диверсантов.

Утром 1 июня эту информацию фактически подтвердил губернатор Брянской области. «Произошел подрыв моста во время движения поезда Климов-Москва, где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли, трое детей получили ранение», — заявил Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Курская область

Еще один мост обрушился в ночь на 1 июня в Курской области. ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, мост обрушился, когда по нему шел грузовой локомотив, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом. В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали. Бригаду машинистов доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги. Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто. Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн. Shot и Baza утверждают, что мост в Курской области мог быть подорван так же, как в Брянской. По данным телеграм-каналов, самодельная бомба могла быть заложена в конструкцию моста.

Следственный комитет объявил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов. По факту происшествий возбуждены уголовные дела по статье о теракте. Расследованием занимается Главное следственное управление СК.

Обновлено. Телеграм-каналы Shot и 112, близкие к силовикам, сообщают о новом происшествии в Брянской области. По их данным, утром 1 июня были подорваны железнодорожные пути в районе населенного пункта Унеча. В этот момент там проезжал путеизмерительный поезд. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет. В местных пабликах со ссылкой на работников железной дороги сообщают, что под населенным пунктом Унеча, предположительно, взорвали мост. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что около 11 утра на участке Унеча — Жеча Брянской области «во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути». На этом участке временно прекращено движение пригородных и пассажирских поездов.

Авария поезда в Курской области, 1 июня 2025 года Александр Хинштейн / Reuters / Scanpix / LETA

Авария поезда в Курской области, 1 июня 2025 года Moscow Interregional Transport Prosecutorʼs Office / Reuters / Scanpix / LETA

Авария поезда в Курской области, 1 июня 2025 года Moscow Interregional Transport Prosecutorʼs Office / Reuters / Scanpix / LETA