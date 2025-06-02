Война Тысяча сто девяносто пятый день. В результате операции СБУ «Паутина» уничтожены как минимум девять российских бомбардировщиков. Делегации РФ и Украины провели очень короткую встречу в Стамбуле

Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле, 2 июня 2025 года Adem Alatan / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

OSINT-аналитики изучают последствия операции СБУ «Паутина» в России. Следователи проводят первые задержания

В Иркутской области в результате атаки украинских FPV-дронов по военному аэродрому «Белая», совершенной 1 июня в ходе операции СБУ «Паутина», уничтожены не менее шести самолетов стратегической авиации — три бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и три сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22, следует из спутниковых снимков, которые в ночь на 2 июня распространил OSINT-аналитик Крис Биггерс.

OSINT-аналитики проанализировали видеозаписи, снятые после атаки по аэродрому «Оленья» в Мурманской области, и пришли к выводу, что там уничтожены от трех до пяти бомбардировщиков. Данных о том, какие повреждения получили другие аэродромы, атакованные дронами СБУ, нет.

Операция «Паутина». Дроны ВСУ атаковали военные аэродромы России Meduza

Российские следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о «теракте», провели обыск на складе, расположенном в промзоне Челябинска. В ходе обыска, как сообщили телеграм-каналы, следователи обнаружили следы взрывчатых веществ, а также задержали тех, кто сдавал и снимал складские помещения. При этом гражданин РФ, который арендовал склад, где хранили дроны, предположительно, уехал из России в Казахстан.

Всего со склада в Челябинске выехали пять фур, в которых находились беспилотники, и направились в разные регионы России. Водители четырех автомобилей рассказали следователям, что их наняли для перевозки каркасных домов, а машины, на которых они везли груз, принадлежали некоему Артему, уроженцу Украины. В розыск объявили 37-летнего Артема Тимофеева, который, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома „Белая“», сообщила в телеграм-канале администрация города Усть-Кут в Иркутской области (вскоре власти удалили пост). По данным российских телеграм-каналов, Артем Тимофеев — уроженец Украины, который несколько лет назад получил паспорт России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция СБУ призвана подтолкнуть Россию к ведению переговоров. «Россия должна осознать, что значит нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии», — сказал Зеленский на саммите «Бухарестской девятки» в Вильнюсе. По его словам, украинские операции «показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны». Украина провела операцию «Паутина» за день до второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

подробнее об операции «Паутина»

Украинские беспилотники поразили минимум девять российских бомбардировщиков. После атаки в Челябинске обыскали склад, где хранили дроны Что известно об операции СБУ «Паутина» спустя сутки

подробнее об операции «Паутина»

Украинские беспилотники поразили минимум девять российских бомбардировщиков. После атаки в Челябинске обыскали склад, где хранили дроны Что известно об операции СБУ «Паутина» спустя сутки

Мир

Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Они продолжались чуть более часа

Делегации России и Украины днем 2 июня встретились в Стамбуле, чтобы провести второй раунд переговоров о прекращении войны. Переговоры состоялись во дворце Чираган. Как и в предыдущий раз, делегацию РФ возглавил советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров. Члены делегаций не обменялись рукопожатиями, отметило российское государственное агентство ТАСС.

Перед началом переговоров выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что во втором раунде стороны собираются обсудить прекращение огня, обмен пленными и возможность встречи президентов России и Украины. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал «без промедления» провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украинская сторона до начала переговоров передала российской делегации свой меморандум о завершении войны (его содержание стало известно накануне). Меморандум с условиями Москвы передали Украине уже на встрече в Стамбуле. Издание Axios сообщило со ссылкой на украинский источник, что «российская позиция остается прежней». В частности, Россия требует вывода украинских войск из четырех регионов, которые она объявила своими.

Что предлагает Украина

Агентство Reuters опубликовало полный текст мирных предложений Украины Киев представит их на переговорах в Стамбуле

Что предлагает Украина

Агентство Reuters опубликовало полный текст мирных предложений Украины Киев представит их на переговорах в Стамбуле

Война глазами читателей «Медузы»

Дима (Лондон). В начале войны мысленно поддерживал украинцев. Столкнувшись с ними в эмиграции поближе — поддерживать перестал. Людей жалко по обе стороны, но в целом надоело. Хочется, чтобы уже это все закончилось как угодно.

Поделитесь вашими мыслями о войне

что происходило накануне

Война Тысяча сто девяносто четвертый день. Операция «Паутина»: украинские дроны нанесли удар по военным аэродромам в четырех регионах России. В Брянской и Курской областях обрушились мосты

что происходило накануне

Война Тысяча сто девяносто четвертый день. Операция «Паутина»: украинские дроны нанесли удар по военным аэродромам в четырех регионах России. В Брянской и Курской областях обрушились мосты

«Медуза»