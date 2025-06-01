Война Тысяча сто девяносто четвертый день. Операция «Паутина»: украинские дроны нанесли удар по военным аэродромам в четырех регионах России. В Брянской и Курской областях обрушились мосты

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Россия

Атака украинских дронов на российские военные аэродромы

Дроны ВСУ днем 1 июня атаковали российские военные аэродромы. Удары, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ), были нанесены по местам базирования авиации в Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областях. В Мурманской области, как сообщается, дроны атаковали базу российской стратегической авиации Оленья рядом с Оленегорском на Кольском полуострове, в Иркутской области — авиабазу Белая около поселка Усолье-Сибирское. В Рязанской области целью дронов был аэродром Дягилево, в Ивановской области — аэродром Иваново, сообщили источники в СБУ.

«Русская служба Би-би-си» и «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что удары были нанесены в рамках операции «Паутина», которой командовал лично глава СБУ Василий Малюк.

Источник в СБУ утверждает, что удалось поразить более 40 самолетов, в том числе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-22М3. Всего, писал «РБК-Украина», повреждены самолеты общей стоимостью более двух миллиардов долларов.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале подтвердил удар дронов по региону, подчеркнув, что это первая атака беспилотников в Сибири.

Кобзев также сообщил, что дроны в Усольском районе, где расположена авиабаза Белая, запускались из фуры. Очевидцы, пишет Baza, заявили, что также из фуры, стоявшей на заправке у въезда в Оленегорск, запускались дроны и в Мурманской области. Водитель грузовика, утверждают очевидцы, задержан. Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не было.

Глава Мурманской области Андрей Чибис подтвердил удар дронов по территории региона, не стал приводить никаких подробностей произошедшего, лишь призвав жителей сохранять спокойствие и воздержаться от публикаций в соцсетях фото и видео.

Глава Рязанской области Павел Малков написал в своем телеграм-канале, что «осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб». Люди, по его словам, не пострадали. Какие объекты были атакованы дронами, губернатор не уточнил. Глава Ивановской области Станислав Воскресенский об ударах дронов на момент публикации материала не сообщал.

Источники «РБК-Украины» в СБУ заявили, что операцию «Паутина» готовили около 1,5 лет. Ход подготовки контролировал президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказывают источники, эта операция была сложной с логистической точки зрения. «СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики», — пишет «РБК-Украина».

Источники издания назвали операцию «исторической», добавив, что ее участники уже находятся в Украине. «Поэтому если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой», — цитирует их слова издание.

Минобороны РФ по состоянию на 16:00 мск сообщения об ударах по авиабазам не комментировало. Официальной реакции властей Украины на этот момент тоже не было.

Что известно об операции «Паутина»

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков

Что известно об операции «Паутина»

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков

В Брянской и Курской областях обрушились мосты. Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. По данным властей, в результате аварии погибли семь человек, еще 69 пострадали. Госпитализированы 47 человек, из них трое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию «Мираторга», который в момент обрушения проезжал по мосту. Губернатор региона Александр Богомаз заявил про «подрыв моста». В Брянской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

В Курской области в ночь на 1 июня в Железногорском районе железнодорожный мост, по которому шел грузовой состав, упал на автомобильную дорогу. Загорелся тепловоз, пожар удалось оперативно локализовать. Бригаду машинистов доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги. По данным Shot и Baza, мост также был подорван. Глава Курской области Александр Хинштейн не стал пока называть никаких причин происшествия, заявив лишь, что обстоятельства обрушения моста выясняются.

Подробнее о крушении мостов в Брянской и Курской областях

В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

Подробнее о крушении мостов в Брянской и Курской областях

В Брянской области на пассажирский поезд обрушился мост. Погибли семь человек. Власти заявляют о подрыве Еще один мост обрушился в Курской области

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Подмосковье). Нам говорят о переговорах и о том, что наша сторона готова к миру. Но уже никто в это не верит.

За последние три месяца стало совсем жутко. Если раньше мы слышали только новости о том, что где то сбили столько-то беспилотников и что пострадавших нет, то теперь мы ощутили все на своей шкуре. Сначала ночью объявили ракетную опасность и включили сирены, но тогда обошлось. Теперь же каждую ночь сбивают дроны.

В нашей местности за последние две недели была мощнейшая атака. Двое суток хлопки были день и ночь. Пострадали дома поблизости, в моем доме вышибло окно в комнате. Следующую ночь я ночевал на полу в коридоре. И только потом, когда уже невозможно было «успокаивать» народ, сообщили, что и пострадавшие тоже имеются.

на несколько суток, порой даже дозвониться никуда нельзя, узнать, как там близкие. Что характерно, до введения подобных мер по жилым домам не прилетало. Плевали они на людей, мы для них расходный материал. Хочется, чтобы все это поскорее закончилось. Люди с обеих сторон не должны страдать и жить в страхе из-за того, что власти решили в стрелялки поиграть.

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«Медуза»