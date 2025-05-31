Война Тысяча сто девяносто третий день. Состоятся ли российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня, все еще неясно. Эрдоган призывает к встрече Путина и Зеленского «без промедления»

Местные жителям рядом с разрушенным домом в Житомирской области в результате российского удара Andrew Kravchenko / EPA / Scanpix / LETA

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Мир

Эрдоган призывает к прямым переговорам Путина и Зеленского

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган вечером 30 мая провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба президента Турции, Эрдоган в ходе разговора выступил за скорейшую встречу президентов России и Украины.

Он отметил, что Турция поддерживает продолжение российско-украинских переговоров, начатых в Стамбуле 16 мая. По мнению Эрдогана, обсуждение возможного прекращения огня на втором раунде переговоров, запланированных в Стамбуле, «проложит путь к миру».

Эрдоган считает, что после завершения переговоров двух делегаций должна состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, это необходимо сделать «без особого промедления».

Зеленский назвал разговор с Эрдоганом «содержательным». Они обсудили первый раунд переговоров в Стамбуле. «Обмен пленными — это ее [встречи] важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру», — заявил президент Украины.

Он также рассказал, что обсудил с Эрдоганом «возможную следующую встречу» с представителями Москвы в Стамбуле и «при каких условиях Украина готова принять в ней участие».

Россия предлагала Украине провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. 30 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов провести новый раунд переговоров в Стамбуле, но все еще ожидает от Москвы обещанный текст меморандума с ее условиями прекращения огня. Российские власти заявляют, что предоставят документ только на встрече в Стамбуле.

При этом Сибига не уточнил, состоится ли встреча 2 июня. Из заявления Зеленского по итогам разговора с Эрдоганом также непонятно, поедут ли представители Украины на встречу 2 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российская делегация переговорщиков «отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров».

The Washington Post отмечает, что Украина оказалась в «неловкой дипломатической ситуации», когда может столкнуться с давлением со стороны Вашингтона, который вынудит Киев принять участие в переговорах в Стамбуле — даже если Москва не предоставит свой меморандум заранее.

Война глазами читателей «Медузы»

Александра (Москва). Вечером, возвращаясь с работы, я сажусь на скамейку в своем дворе. Подышать. Это самый обычный московский двор, девятиэтажки, сирень цветет, на собачьей площадке резвятся разномастные псы, в хоккейной коробке мальчишки гоняют мяч… В сумерках загорается свет в окнах домов. Можно различить очертания абажуров, люстр, торшеров. Желтые, белые, голубые. У кого-то светит розовым светом фонарь для комнатных растений. Я сижу, наблюдаю эту «мирную» жизнь и гадаю, кто там за этими окнами, под этими абажурами. Может, там скроллят ленту, с непроходящим ужасом оплакивая убитых, проклинают Путина и всех фантастических тварей, которые устроили эту войну. А может, уставились пустыми глазами в экран телевизора, слушают бред Соловьева и мечтают о Херсоне. Вон тот с биглем — путинист, а тот, что со шпицем, ходил на похороны Навального. Ты не знаешь, кто твой сосед, и замолкаешь, когда таксист заводит речи про так называемую . Я сижу на скамейке, чувствую запах сирени, и представляю, как в мой двор прилетает ракета и разносит все на мелкие куски, бигля и шпица, путиниста и либерала, меня, скамейку, весь этот проклятый несправедливый мир. Я давно не могу нормально дышать этим воздухом. Только запах сирени едва уловим, но мне кажется, что это запах трупов.

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