Война Тысяча сто девяносто второй день. Украина согласилась на переговоры в Стамбуле, но по-прежнему требует от России заранее показать ее меморандум о мире

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Украина согласилась на переговоры в Стамбуле — но все еще требует от России до начала встречи предоставить меморандум с ее условиями мира

Украина готова провести новый раунд переговоров в Стамбуле, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. При этом он подчеркнул, что Киев все еще ожидает от Москвы обещанный текст меморандума с ее условиями прекращения огня.

«Относительно встреч в Турции. Мы заинтересованы, чтобы эти встречи продолжались. Мы хотим закончить эту войну в этом году. Мы заинтересованы в установлении перемирия. Украина открыто это будет обсуждать напрямую с Россией», — сказал Сибига.

Министр объяснил, что для Украины важно получить заблаговременно текст российского меморандума, чтобы делегация переговорщиков могла заранее получить необходимые полномочия для обсуждения его отдельных позиций.

Из слов главы МИД, таким образом, все еще осталось неясным, что будет делать Украина, если РФ заранее текст не пришлет. Москва продолжает настаивать, что меморандум надо передать прямо на месте — и сразу же начать его обсуждение. Власти РФ не объясняют, почему не готовы показать документ Киеву заранее.

Сибига, говоря о согласии украинской делегации приехать в Стамбул, ничего не говорил о согласии с датой (но и несогласия также не выразил) — Россия ранее предлагала возобновить переговоры в понедельник, 2 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация «отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров». МИД России сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров по телефону уже обсудил подготовку ко встрече с турецким министром Хаканом Фиданом.

МИД РФ также подчеркнул, что Россия видит переговоры в Стамбуле исключительно двусторонними и что сейчас «ни о чьем посредничестве речи не идет». Накануне спецспосланник президента США Кит Келлог заявил, что 2 июня в Турцию приедут представители Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании.

Дмитрий Песков, комментируя заявление Келлога, допустил участие стран Европы в консультациях в будущем — но не сейчас. «Так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», — сказал он.

Песков также отметил, что ни российская, ни украинская версии меморандумов опубликованы не будут. Кое-что о содержании украинского документа узнало издание The New York Times. Со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника газета написала, что меморандум включает положение о прекращении одна на суше, на море и в воздухе с мониторингом, который будут осуществлять международные партнеры. Никаких других деталей источник не привел.

Война глазами читателей «Медузы»

Мария (Электросталь). Я живу за границей уже десять лет и никогда в жизни не читала столько новостей про Россию, сколько читаю за последние три года. Несмотря на то, что физически я далеко от войны, она ощущается очень близко психологически: это и неловкое общение на английском с украинскими коллегами на работе, и звонки родителей из моего родного города с новостями о том, что где-то недалеко упал дрон.

Очень грустно, что даже переговоры о прекращении огня не продвигаются — не говоря уже о переговорах о мире. С одной стороны, кажется, что я привыкла и адаптировалась к ситуации; с другой — сама мысль, сам факт того, что моя страна ведет войну, ежедневно сопровождает меня тяжелым фоном: когда я представляюсь и говорю, откуда я, когда встречаю беженцев из Украины, когда смотрю новости. 24 февраля 2022 года — это не только дата начала войны, это и моя личная травма, породившая кризис идентичности.

А еще у меня есть мечта: однажды утром я проснусь и увижу, что по всем каналам и во всех социальных сетях — новости о том, что Россия стала свободной страной после свержения авторитарной власти. Я всегда в деталях представляю, как буду праздновать этот день. Но пока это остается мечтой, я продолжаю строить свою жизнь за границей и помогать, чем могу, беженцам.

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