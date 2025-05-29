Ремонт жилого дома в Москве, получившего повреждения в результате атаки украинского дрона. 29 мая 2025 года Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия бомбит Украину даже яростнее, чем весной 2022 года. Украина отвечает атаками на российские города. Это коснулось вас лично? Пожалуйста, расскажите о своем опыте. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Россия и Украина спорят из-за последовательности действий перед новой встречей

Когда именно состоятся новые прямые переговоры между Москвой и Киевом, до сих пор неясно. Стороны никак не могут согласовать встречу, в том числе из-за разного подхода к тому, должен ли предшествовать ей обмен меморандумами о мире или он должен состояться уже на самой встрече.

Об обмене документами, в которых будут детально прописаны желаемые условия прекращения огня для каждой из сторон, делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. «Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы предлагаем целесообразным продолжить наши переговоры», — говорил тогда глава российской делегации Владимир Мединский.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в затягивании передачи меморандума. «Наша сторона контактировала с россиянами — министр обороны [и глава украинских переговорщиков Рустем Умеров] звонил господину Мединскому. Они уверяли: „Будет, будет“. Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США — они тоже ждут. Все ждут», — заявил он.

Вскоре ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал Мединский. Из его поста следовало, что Россия хочет сначала договориться о точной дате и месте встречи — и уже на ней обменяться меморандумами и сразу на месте начать их обсуждение. Мединский заявил, что это именно он звонил Умерову, а не наоборот, и что предложил ему «точную дату и место встречи». «Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось», — написал он.

Мединский не назвал предложенные дату и место, однако менее чем через час это сделал МИД РФ. В комментарии ведомства от имени министра Сергея Лаврова говорилось, что Москва подготовила меморандум с детальным изложением своей позиции «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», и содержалось предложение встретиться в Стамбуле 2 июня. На этой встрече, заявил Лавров, российская сторона готова показать меморандум и «дать необходимые пояснения».

Украина продолжила настаивать, чтобы РФ передала документ заранее. Аргументы Киева вскоре после заявления Лаврова изложил Рустем Умеров: он отметил, что встречи «должны давать результаты», поэтому к каждой из них необходимо подготовиться, а для этого Киеву нужно понимать российскую позицию. Умеров подчеркнул, что со своей стороны он уже передал Мединскому украинский меморандум.

Умеров также косвенно дал понять, что Украина не против провести встречу 2 июня, заявив, что «у российской стороны есть еще как минимум четыре дня до отъезда, чтобы предоставить нам свой документ для ознакомления». Однако из его слов не следовало, что представители Киева готовы ехать в Стамбул даже при отсутствии российского меморандума.

Сегодня с утра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал немедленное требование о передаче меморандума «неконструктивным» и подтвердил, что официального согласия на встречу 2 июня Россия от Украины не получала. При этом он назвал «неуместным» вопрос, что будет делать Москва, если украинская делегация все-таки не приедет в Стамбул.

В свою очередь, МИД Украины выразил мнение, что в реальности причина задержки меморандума со стороны России — наличие в нем «нереалистичных» требований. «Боязнь россиян присылать Украине свой „меморандум“ свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс», — заявил спикер ведомства Георгий Тихий. Что будет делать Киев, если Россия не передаст свой меморандум до 2 июня, и отправит ли делегацию в Стамбул, представитель МИД Украины не сказал.

Война глазами читателей «Медузы»

Умберто (Киев, родом из Сочи). Недавно шахед поразил жилой дом недалеко от меня. Мой организм отреагировал на рефлексах, я скатился с кровати на пол. Рука три дня еще болела. В Украине обстрелы — часть обычной жизни, никого ими не запугать. Лично меня раздражает, что россиянам норм, что украинцы больше трех лет живут в таком режиме. Сами зетники подтверждают, что 90% штурмовиков умирают, даже не увидев украинца. Объяснения войне нет, кучками тупо умирают и не прекращают же идти на смерть. Мне этого не понять. Мы же сражаемся за существование Украины.

[…] Я лично видел в РФ взрослую женщину перед теликом, что радовалась «прилетам по хохлам». Ее корни с Украины, она очень добрая, за копейки работает в больнице, делает гораздо больше, чем от нее требуется. Как в человеке сочетается бескорыстная доброта и ненависть к целому народу?

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