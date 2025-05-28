Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле

Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Сергея Лаврова, распространенного внешнеполитическим ведомством.

В заявлении Лаврова подчеркивается, что Москва подготовила меморандум, который излагает ее позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», о чем стороны договаривались во время первого раунда переговоров.

Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

Ранее 28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия затягивает подготовку меморандума со своей стороны. Мединский в ответ на это заявил, что Москва уже предложила главе украинской делегации Рустему Умерову дату и время новой встречи, но пока не получила ответа от Киева.