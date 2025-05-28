Война Тысяча сто девяностый день. Когда, где и в каком формате пройдут новые переговоры

65th Separate Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия бомбит Украину даже яростнее, чем весной 2022 года. Украина отвечает атаками на российские города. Это коснулось вас лично? Пожалуйста, расскажите о своем опыте. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Зеленский предлагает трехсторонний саммит. Кремль готов — но не сразу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться одновременно с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если это поспособствует скорейшему окончанию войны.

«Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем. Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча — мне все равно. Я готов к любому формату», — заявил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что Киев хотел бы участия в переговорах на каком-то этапе представителей Европы — когда речь будет идти о гарантиях безопасности. Зеленский отметил, что европейцы — «единственные, кто декларировал, что они готовы поддержать Украину».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сказал, что Россия не против встречи президентов, но считает, что такой саммит может состояться только после того, как делегации более низкого уровня достигнут соглашений «по разным направлениям».

Зеленский и ранее неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с Путиным. В частности, в середине мая, когда еще не был известен состав российской делегации на первых прямых переговорах, он прилетал в Анкару и заявил, что возглавит делегацию Украины, если в Турцию со стороны России прилетит Путин. Однако Путин не прилетел. Россия, в свою очередь, постоянно транслировала позицию, что встреча президентов будет возможна только тогда, когда ключевые договоренности будут достигнуты.

Когда и где будет новый раунд переговоров?

До сих пор неизвестна ни дата, ни место проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, однако обе стороны в своих публичных заявлениях подчеркивают, что эти переговоры обязательно состоятся.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что о следующем раунде будет объявлено «в самое ближайшее время». Он также отметил, что на этих переговорах российская делегация будет настаивать на отмене «дискриминационных» законов, ограничивающих русский язык в Украине, и на ее нейтральном статусе. Российский министр заявил, что именно внеблоковый статус Украины, который был закреплен законодательно, сделал возможным признание ее в качестве независимого государства со стороны России.

Где могут пройти переговоры, Лавров не сообщил. Накануне он заявлял, что Москва считает подходящей площадкой для встречи Турцию.

Владимир Зеленский сегодня говорил, что для следующего раунда переговоров рассматриваются несколько площадок, в частности, Турция, Швейцария и Ватикан. Он сказал, что по последним двум странам уже была проведена «подготовительная работа», но отметил, что российская сторона, судя по комментариям в медиа, их не поддерживает.

На первых переговорах их участники договорились составить детальные условия прекращения огня. В Москве неоднократно подтверждали, что ведут работу над этим документом и что он в скором времени будет готов. Спецпредставитель президента США Кит Келлог, в свою очередь, накануне заявил, что Украина уже показала США свой готовый документ. Келлог также сказал, что новый раунд переговоров может состояться в Швейцарии.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимная читательница. Моя мама работает в военкомате в одном из небольших городов России […]. Три года сложных разговоров о том, что все «не так однозначно», потом вдруг однозначно, просто я ничего не понимаю и «ведусь на фейки из интернета». Первое время я первая в разговоре повышала голос в попытке докричаться. Сказать, что убийства это плохо, это ад. Что все это не просто «специальное дело», а самая настоящая война. Что матерные частушки про «евромразей» и «бей хохлов» по первому каналу это ненормально. Но в ответ слышала смех и презрение.

Потом я замолкла и начала просто наблюдать. Справлялась о здоровье и какая погода на улице, чтобы хоть как-то поддержать отношения. Мы общаемся по телефону и раз в год видимся лично. При этой редкой встрече за ужином вся семья смотрит новости в телевизоре. Я — на них. В надежде спросить «как у них дела» и рассказать про свои. Но этот ящик стал для них всем. Войну войной моя семья начала называть, как только это слово прозвучало в эфире. Правда, теперь она глобальная — и начата против нас.

Периодически мама хочет уволиться из военкомата, мы вместе смотрим вакансии. Потом это проходит, так как с работой плохо в маленьких городах […]. Она все чаще сама может заговорить, что устала, ей больно, что вчерашний мальчик, документы которого она подшивала, сегодня приехал грузом 200. Это не может не влиять, я это вижу. Вижу эту усталость, замешательство и страх. При этом они (семья) отчаянно пытаются справиться с этим в своей голове. Теперь они повышают голос, когда речь заходит о войне. Я молчу, а они кричат, что все это происки Запада, заговор, что «нас вынудили и вынуждают». Что все это имеет смысл! Не важно, что этот смысл меняется на глазах и выворачивается наизнанку в каждом эфире. Они просто хватаются за него, судорожно повторяют фразы, лишь бы не разрушиться самим, столкнувшись с реальностью. Кажется, они кричат сами себе.

Моя семья, как и большинство людей в маленьких городах, живет от зарплаты до зарплаты; привыкла подчиняться чинам сверху, лишь бы не отобрали последнее. Я не оправдываю их поведение, их позицию. Лишь с огромной болью смотрю на то, как кто-то нащупал путь к самому больному, примитивному и мерзкому, что может жить в человеке. Вытащил все это наружу, схватил мертвой хваткой и культивирует. Взращивает с экранов, радиоприемников, листовок, газет, при этом глубже закапывая в яму нищеты и отчаяния. Идеальное место, чтобы вырастить еще большее зло. И это пугает меня больше всего.

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