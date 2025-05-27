Война Тысяча сто восемьдесят девятый день. Мерц заявляет, что ВСУ получили разрешение бить дальнобойным оружием по России еще много месяцев назад

Жители Украины с фотографиями своих близких, находящихся в российском плену. 25 мая 2025 года Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Россия бомбит Украину даже яростнее, чем весной 2022 года. Украина отвечает атаками на российские города. Это коснулось вас лично? Пожалуйста, расскажите о своем опыте. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Россия хочет провести второй раунд переговоров в Турции

Россия считает, что Турция была бы подходящей площадкой для проведения второго раунда переговоров о завершении войны, следует из заявлений главы МИД Сергея Лаврова.

«Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, — в Стамбуле очень хорошо», — сказал глава МИД РФ.

Лавров сделал это заявление на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который накануне прилетел в Москву. Фидан в понедельник уже провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российской переговорной делегации Владимиром Мединским.

Официально было заявлено, что главной темой визита Фидана будут двусторонние отношения между Россией и Турцией, однако на встречах также обсуждалась российско-украинская война. По данным турецкого источника Reuters, Путин и Фидан, в частности, «обсудили недавно реализованные мирные инициативы и события, произошедшие после переговоров в Стамбуле».

Ожидается, что Фидан в конце недели посетит Киев, где обсудит продолжение переговоров в Стамбуле с украинскими чиновниками.

Сроки проведения новой встречи до сих пор неизвестны. Предполагалось, что стороны согласуют ее после обмена пленными, договоренность о котором была достигнута на первых переговорах в Стамбуле. Обмен, в ходе которого с каждой стороны были освобождены по тысяче человек, проходил три дня и завершился 25 мая.

Ранее возможным местом новых переговоров также называли Ватикан — в частности, президент США Дональд Трамп говорил об этом европейским лидерам во время обсуждения итогов первой встречи в Стамбуле. Россия, однако, возможность переговоров в Ватикане отвергла — Лавров, в частности, назвал «неэлегантной» ситуацию, когда «православные страны обсуждают вопросы на католической площадке».

Украина

Мерц: ограничения на использование дальнобойного оружия для ВСУ были сняты много месяцев назад

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что ограничения по выбору целей для дальнобойного оружия, которое страны Запада поставляют Украине, прекратили действие еще несколько месяцев назад.

Накануне Мерц заявил, что «никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет». Эти слова были восприняты СМИ как изменение позиции Германии по вопросам использования оружия. Высказывание Мерца прокомментировали и в Кремле — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это «достаточно опасные решения, если они были».

Однако уже после этого министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что позиция Германии по оружию в действительности не менялась. «Нет никакого нового соглашения, которое выходило бы за рамки того, что делало предыдущее правительство», — сказал он. На этом фоне сегодня Мерц фактически дезавуировал свои вчерашние заявления и сказал, что описываемые им изменения произошли еще «несколько месяцев назад».

«Вопрос ограничения дальности развернутого оружия играл свою роль несколько месяцев и несколько лет назад. Насколько мне известно, и как я уже говорил вчера, страны, которые ввели ограничения дальности, давно отказались от этих требований, — сказал канцлер Германии. — В этой связи вчера в Берлине я описал то, что происходило в течение нескольких месяцев: а именно, что Украина имеет право использовать получаемое ею оружие, даже за пределами своих границ, против военных целей на территории России».

Сегодня, комментируя новые заявления Мерца, Песков вновь назвал решение о снятии ограничений эскалацией, которая «самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются».

Германия — единственный из крупнейших союзников Украины, который до сих пор не поставлял Киеву дальнобойное оружие, в отличие от США, Франции и Великобритании. Предыдущий канцлер Олаф Шольц последовательно отказывался отправлять в Украину немецкие ракеты Taurus, объясняя это тем, что такие поставки могут привести к эскалации.

Позицию Шольца неоднократно критиковали как международные союзники, так и политики в самой Германии; это делал и сам Фридрих Мерц, до недавнего времени находившийся в парламентской оппозиции. Однако после прихода к власти Мерц поставлять Taurus Украине так и не стал. В середине мая он сказал, что сейчас этот вопрос «не стоит на повестке дня» и что значение этих ракет в публичной дискуссии «переоценено». При этом Мерц отметил, что Берлин в будущем не намерен официально сообщать о том, какие конкретно вооружения поставляются Украине.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Россия). Да [война вызывает у меня] жопные чувства. У меня отняли будущее. У детей отняли будущее. По крайней мере попытались — я надеюсь что они подрастут и вернут его обратно […].

Бесконечное чувство жалости к людям, судьбы которых исковерканы. Сотни тысяч мужчин, которым еще предстоит искать ответ на вопрос «За что мы воевали?». Кто сейчас вспоминает про Афган? За что воевали афганцы, как они возвращались, поломанные морально. Будет так же больно, потому что ответ на этот вопрос у власти есть только для телевизора, для пропаганды, а фактического ответа — нет, его боятся озвучить […].

Скорое завершение войны? Нет, не думаю. На перемирие — да, пожалуй, надеюсь. Всем очень хочется перемирия, передышки. Просто передышки от этого бесконечного прессинга. Но мы слишком глубоко загнаны в задницу, чтобы вот так раз — и выключить войну. Невозможно, избив соседа и не отказавшись от притязаний на его квартиру, разойтись на обед по домам и перестать ненавидеть. Чтобы прекратить войну, нужно либо уничтожить врага, либо простить его, пока он живой. Уничтожить у нас не вышло, а простить… ну-ну, включите телевизор или просто послушайте соседей на лавочке. Путин обвиняет Украину в том, что за время перемирия она подготовится к новым ударам, а на самом деле это будет делать он — уж никак не в меньшей степени. Вообще, многое из заявлений наших политиков можно читать зеркально.

Как война влияет на меня прямо сейчас? Я сейчас далеко от нее. Но она повергает меня в уныние. Мне сложно строить свое личное будущее и настоящее в таких условиях. За все время войны я ни разу не ходил в кино. Ни разу не ходил в бывший «Макдональдс». Ни разу не выезжал за границу (хотя на теплое море очень хочется). Многие люди стараются жить как раньше. Хотя если бы они наложили на себя хотя бы минимальную аскезу, ту, которая лично им по силам — я считаю, многое изменилось бы. Просто меньше тратить. Отказываться от ненеобходимого везде, где это возможно. Как можно меньше крутить педали экономики войны. Это самая безопасная форма протеста, которая возможна. Люди не понимают, как живут украинцы и россияне в приграничных областях. А следовало бы всем это на себя примерить.

Мое отношение к происходящему за три года никак не поменялось. Спасибо, память еще не отшибло, и я прекрасно помню тот шок, когда на Киев полетели первые ракеты, пошли танки. В первый же день я понял — дай Бог, чтобы эта война закончилась раньше, чем вырастут наши дети.

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«Медуза»