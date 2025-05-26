В Кремле назвали «опасным» решение европейских стран снять ограничения на дальность ударов оружием, которое они поставляют Украине

В Кремле считают «опасным» решение европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, которое союзники поставили Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудника Life Александра Юнашева.

Юнашев спросил представителя Кремля, насколько решение снять ограничения опасно для европейских стран. «Эти потенциальные решения, если таковые решения, действительно, имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», — сказал Песков, отметив, что это «достаточно опасные решения, если они были».

Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия, заявил 26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR. По его словам, снятие ограничений означает, что Украина может обороняться, «например, путем атак на военные позиции в России».

Западные страны с начала российско-украинской войны поддерживают Киев и направляют ему оружие, в том числе дальнобойное. При этом ранее они накладывали ограничения на использование такого вооружения из опасений дальнейшей эскалации конфликта. Например, Киеву запрещали наносить удары западным оружием по российским территориям.

В ноябре 2024 года президент США Джо Байден дал согласие на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России. Неофициально сообщалось, что аналогичное разрешение на использование ракет Storm Shadow дали Великобритания и Франция.

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