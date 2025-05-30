Спецпосланник Трампа Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением НАТО

США считают «справедливыми» опасения России по поводу расширения Североатлантического альянса на восток, заявил спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог в интервью ABC News.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается», — сказал он. По словам Келлога, такую же позицию о вступлении Киева в альянс разделяют еще как минимум четыре страны — члена НАТО.

Как ранее сообщали источники, Владимир Путин для завершения российско-украинской войны хочет получить от ведущих стран Запада «письменные заверения» в том, что НАТО не будет расширяться на восток.

Спецпосланник также призвал Украину не отказываться от переговоров с Россией, даже если Москва не представит свой меморандум с предложениями о прекращении огня и завершении войны до встречи в Стамбуле 2 июня.

«Я говорил с их [Украины] главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений», — сказал он. При этом Келлог отметил, что российский меморандум до сих пор не видели ни Украина, ни США.

Кроме того, Келлог сообщил, что на переговоры России и Украины в Турцию приедут советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании. Именно эта группа, по его словам, участвовала в составлении украинского варианта меморандума из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже. Из заявлений Келлога неясно, будут ли европейские чиновники непосредственно участвовать в переговорах.

Первые за три года войны прямые переговоры России и Украины прошли в Турции 16 мая. Стороны были представлены делегациями чиновников. По итогам встречи они договорились каждая со своей стороны подготовить меморандум, как заявляли в РФ, «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва подготовила меморандум и готова представить его в ходе встречи.

Украина настаивает, чтобы РФ передала документ заранее. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встречи «должны давать результаты», поэтому к каждой из них необходимо подготовиться, а для этого Киеву нужно понимать российскую позицию. Киев, по словам Умерова, уже передал свою позицию Москве.

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