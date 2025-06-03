Российские войска нанесли удар по центру Сум. Погибли не менее трех человек, ранены около 20

Обновлено. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины позже уточнили, что в результате удара погибли три человека, ранены 16.

Российские войска нанесли удар по центру Сум, не менее двух человек погибли, около 20 пострадали, сообщили в областной военной администрации.

По данным администрации, при обстреле Сум были применены реактивные системы залпового огня, в городе было не менее пяти попаданий. Повреждены медицинское учреждение, автомобили и дома.

В числе раненых есть 17-летний подросток, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщили в администрации. В Сумской областной прокуратуре заявили, что в числе раненых четверо детей.