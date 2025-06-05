WSJ: США перенаправят компоненты для ракет, предназначавшиеся Украине, своим войскам на Ближнем Востоке

Администрация президента США решила перенаправить взрыватели для ракет, закупленные для Украины, своим войскам на Ближнем Востоке. Соответствующее распоряжение, пишет The Wall Street Journal, в мае отдал глава Минобороны Пит Хегсет в служебной записке.

Речь идет о взрывателях для ракет, которые предназначены для системы высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). США предоставляют эту технологию Украине уже несколько лет, и украинская сторона использует ее в системе наземного пуска ракет класса «земля-воздух» для защиты от российских дронов.

О решении перенаправить предназначавшиеся для Украины взрыватели в американские войска Пентагон уведомил комитет сената по вооружениям, указав, что потребность в них военных является «неотложной проблемой, выявленной министром обороны».

Как отметила в комментарии изданию бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Селеста Валландер, система APKWS является жизненно важной для обеспечения многоуровневой противовоздушной обороны Украины. «Но существует также срочное требование защитить персонал и базы США на Ближнем Востоке от атак хуситов и, потенциально, от иранских беспилотников», — добавила она.

США — ключевой союзник Украины, в том числе по поставленной военной помощи. В марте 2025 года после ухода с поста президента США Джо Байдена и вступления в должность Дональда Трампа военная помощь Украине была приостановлена. Вскоре Трамп возобновил поставки вооружений Украине, согласованные его предшественником на посту президента. Однако сохранят ли в дальнейшем США при Трампе тот объем военной помощи, который был при Байдене, пока неизвестно.

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