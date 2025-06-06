Украина запустила более 170 дронов по российским регионам. В Энгельсе беспилотники попали в ЖК. В Брянске слышали взрыв в районе аэропорта

Российские силы ПВО в ночь на 6 июня перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника, заявили в Минобороны России.

Атаки дронов были отражены в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях; в московском регионе, а также в Крыму, заявили в военном ведомстве.

В Энгельсе Саратовской области дроны попали в жилой комплекс на улице Тельмана. Жителей эвакуировали, к утру губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что опасности нет, и вскоре эвакуированные смогут вернуться в свои квартиры. Пострадавших в результате попадания беспилотников в дом нет.

На кадрах публикуемых телеграм-каналами фото и видео на одном из верхних этажей жилого комплекса «Облака» горит балкон квартиры.

Также в результате атаки в Энгельсе загорелось «одно из промышленных предприятий», добавил Бусаргин, не уточнив, какое. Украинские телеграм-каналы утверждают, что атакована нефтебаза комбината «Кристалл» Росрезерва. Неподалеку от нее находится авиабаза «Энгельс-2».

В городе Мичуринске Тамбовской области в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на одном из предприятий, пострадали три человека, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов. Двое пострадавших госпитализированы.

Кроме того, ночью предположительно был атакован Брянск. По данным телеграм-каналов и местных жителей, взрывы были слышны в районе аэропорта, но что именно взорвалось и каковы последствия — неизвестно.

Несколько украинских беспилотников летели и на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 дронов, о пострадавших неизвестно.

В течение ночи вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в нескольких аэропортах — в Калуге, Саратове, Самаре, а также в трех аэропортах московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковском.