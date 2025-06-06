Генштаб ВСУ: украинские военные атаковали российские аэродромы Энгельс и Дягилево

Украинские военные в ночь на 6 июня нанесли удары по аэродрому Энгельс в Саратовской области и по аэродрому Дягилево в Рязанской области, утверждает Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины нанесли удар на опережение. Накануне массированного вражеского обстрела были поражены аэродромы базирования авиации противника и другие важные военные объекты», — говорится в заявлении украинского военного командования.

По данным ВСУ, в Саратовской области «подтверждены многочисленные попадания как минимум в три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте». В районе Дягилево возник пожар, результаты удара по этому аэродрому уточняются, добавили в Генштабе.

На аэродром Энгельс, заявляют украинские военные, переброшена военная авиация РФ, оставшаяся после операции СБУ «Паутина». С аэродрома Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики РФ. Также там базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины, сообщили в ВСУ.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июня силы ПВО сбили 174 украинских беспилотника в 12 российских регионах (в том числе в Саратовской и Рязанской областях), а также в аннексированном Крыму.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что в Энгельсе украинские дроны попали в жилой комплекс на улице Тельмана. Также, по его словам, в результате атаки в Энгельсе загорелось «одно из промышленных предприятий».

Рязанский губернатор Павел Малков сообщал, что ночью над областью были сбиты беспилотники. Подробностей он не привел, добавив лишь, что пострадавших нет, а материальный ущерб оценивается.