The Atlantic: после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в Белом доме начали обсуждать отказ от поддержки Киева

Операция украинских спецслужб, в ходе которой был нанесен удар дронами по российским военным аэродромам, спровоцировала новую дискуссию в Белом доме о том, «следует ли Соединенным Штатам отказаться от Украины», пишет The Atlantic со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По словам собеседников издания, украинская операция впечатлила президента США Дональда Трампа, но одновременно и вызвала его гнев. Трамп, заявили они, недоволен тем, что власти Украины своими действиями могут спровоцировать дальнейшее обострение конфликта. Трамп, сообщили источники, считает, что вместо показных операций президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Ранее о том, что Трамп считает «мощной» и «крутой» атаку Украины на российские авиабазы, писал Axios со ссылкой на американские правительственные источники. Собеседники этого издания также говорили, что Трамп обеспокоен, что атака украинских беспилотников подтолкнет президента РФ Владимира Путина к ответным мерам и сорвет его дипломатическую инициативу, которая привела к первым за три года российско-украинским переговорам.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог также говорил, что Украина провела «очень смелую атаку» против российских военных аэродромов, однако это повышает риск эскалации конфликта.

В рамках операции «Паутина», проведенной Службой безопасности Украины (СБУ) 1 июня, дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. В СБУ утверждали, что под удар попали авиабазы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево.

По оценке западной разведки, в результате операции украинских спецслужб «Паутина» были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению. МИД РФ, в свою очередь, объявил, что российские самолеты в результате атаки украинских дронов не уничтожены, а повреждены