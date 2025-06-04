Представитель НАТО: согласно данным разведки, в результате атаки украинских дронов уничтожено от 10 до 13 российских самолетов

По оценке западной разведки, в результате операции украинских спецслужб «Паутина» было повреждено 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожено. Об этом сообщил 4 июня на встрече с журналистами высокопоставленный представитель НАТО, передает корреспондент «Медузы».

По его словам, уничтоженные самолеты «ответственны за более чем три тысячи крылатых ракет, которые поразили объекты критической инфраструктуры или гражданские объекты в Украине с начала войны».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половину из них не подлежит восстановлению.

«Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель», — приводит его слова «РБК-Украина».

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские дроны атаковали российские военные авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, а также Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Беспилотники вылетали из фур, где они были спрятаны в контейнерах. По словам Зеленского, всего в операции были задействованы 117 FPV-дронов и столько же операторов дронов, а «офис» операции находится на территории России рядом с управлением ФСБ России.

Минобороны России подтверждало, что в результате атаки дронов произошло «возгорание нескольких единиц авиационной техники» в Мурманской и Иркутской областях.

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