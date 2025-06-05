МИД РФ: российские самолеты в результате атаки украинских дронов не уничтожены, а повреждены

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские самолеты в ходе атаки украинских беспилотников были повреждены, но не уничтожены. Об этом сказал в интервью ТАСС.

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — сказал Рябков.

Он также назвал несостоятельными заявления Украины о результатах атаки.

«И близко нет ничего подобного. Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам министерства обороны [РФ]», — добавил замминистра.

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские дроны атаковали российские военные авиабазы. В СБУ утверждали, что под удар попали авиабазы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево.

По оценке западной разведки, в результате операции украинских спецслужб «Паутина» были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению.

Минобороны России сообщало, что в результате атаки дронов произошло «возгорание нескольких единиц авиационной техники» на авиабазах в Мурманской и Иркутской областях (авиабазы Оленья и Белая соответственно).

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