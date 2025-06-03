НТВ угрожает «жестким ответом» на удары украинских дронов. Соловьев призывает «расстрелять» срочника, снявшего видео с горящими самолетами Как российские телеканалы рассказывали о подрывах мостов и атаке на военные аэродромы

В итоговых новостных передачах Первого канала и «России 1» почти не рассказывали об атаках на российские аэродромы

Первый канал и «Россия 1» весь день 1 июня в своих новостных сюжетах рассказывали о в Брянской и Курской области, а также посвятили им время в итоговых программах — «Воскресное время» и «Вести недели». В своих сюжетах каналы сосредоточили внимание на ликвидации последствий случившегося, а также на том, какую помощь оказывают пассажирам поезда Климов — Москва и как они сами помогали друг другу выбираться из поврежденного состава.

«После крушения поезда проявились лучшие качества, которыми славятся наши люди в трудные минуты, — рассказал корреспондент Первого канала. — Сперва четко сработала бригада поезда. Пассажиры, в том числе травмированные, помогали тем, кому еще хуже. Прежде всего, людям, заблокированным в искореженных вагонах. Несмотря на поздний час, к эвакуации подключились и жители Выгоничей».

В итоговых программах Первый и «Россия» отдельно подчеркнули, что за ситуацией следил Владимир Путин. Практически в одних и тех же словах они сообщили, что в течение всей ночи 1 июня президент РФ получал доклады о происшествиях от ФСБ, МЧС, Минздрава и властей Брянской области.

украинских беспилотников на российские военные аэродромы итоговые программы главных российских телеканалов посвятили менее минуты, зачитав Минобороны РФ.

На НТВ подрывы мостов и атаки беспилотников связали с переговорами в Стамбуле. И пригрозили Украине жестким ответом

В «Итогах недели» на НТВ подрывы мостов в Брянской и Курской областях связали со вторым раундом прямых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле (он состоялся 2 июня). В программе также не забыли упомянуть Владимира Путина.

«Пока все ждали второго раунда переговоров по Украине, два моста были подорваны в ночь на воскресенье в нашем приграничье. <…> Уже при обрушении в Брянской области было понятно, что это отнюдь не трагическая случайность. И чуть позже губернатор [Александр] Богомаз заявил: мост был подорван, — заявил ведущий „Итогов недели“ Владимир Чернышев. — В Курской области трое пострадавших, но схема подрыва моста схожая. И вот вопрос: кто бы мог быть организатором этих подрывов? Кто же это делает накануне возможных переговоров?»

Атаки беспилотников СБУ на «военные объекты в глубине России» Чернышев назвал «дерзкими и самоубийственными для организаторов». По его мнению, «эта провокация» была направлена «на эскалацию боевых действий». Ведущий также пригрозил, что Россия даст «жесткий ответ».

«Безусловно, как и всегда, ответ России будет жестким. Украине после такого, конечно, не позавидуешь. Но киевский режим сам сужает для себя окно возможностей. Каждые последующие условия на переговорах для него будут только жестче, — добавил Чернышев. — Но он надеется, видимо, затянуть боевые действия, перейдя почти к диверсионной войне с Россией, чтобы продолжать получать на это деньги. И надеется на дальнейшее прикрытие со стороны кураторов. Киевский режим уже столько раз доказывал свою сущность, в том числе в нашем приграничье, что вопросы о том, кому выгодны такие акции и зачем нам нужно создавать у границ буферную зону безопасности, отпадают сами собой».

Пропагандист Владимир Соловьев посетовал, что нельзя расстрелять срочника, который опубликовал видео с горящими самолетами. Соловьева раскритиковали Z-каналы

Владимир Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую показывают в эфире телеканала «Россия 1», пожаловался, что на четвертый год войны в стране все еще не возрожден «Смерш». Он заговорил об этом, обсуждая атаки на военные аэродромы и видео с последствиями на одном из них, которое, как утверждается, опубликовал солдат-срочник. Его Соловьев назвал «предателем Родины» и призвал «расстрелять».

«А можно расстрелять этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять как предателя Родины. Который просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», — заявил Соловьев. По словам пропагандиста, солдат в тот момент не должен был иметь при себе телефон, но военных за это не наказывают.

Ролик с заявлениями Соловьева также широко разошелся в соцсетях. Его слова о срочнике раскритиковали провоенные телеграм-каналы. «Просто у мрази очередной раз сорвало башню. От собственной безнаказанной», — коротко прокомментировал призыв телеведущего канал «Romanov Лайт».

«Военкор» Роман Алехин назвал логику пропагандиста странной:

То есть подростка, который наложил в штаны от того, что происходит, и полез в телефон, так как его именно так воспитали на гражданке в современной идеологии «не запостил — не было» — расстрелять, а тех, кто должен отвечать за привитие ему новой идеологии армии и армейской дисциплины, что — наградить? <…> А что сделать с теми, кто годами в информационке за бюджетный счет прикрывал все провалы и затыкал рты тем, кто говорил правду, а также обелял тех, кто создал условия для такого?

Канал «ПриZрак Новороссии» напомнил, что за похожую фразу бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в «призывах к экстремизму».