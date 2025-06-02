1 июня Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина»: нанесла удары дронами сразу по нескольким российским военным аэродромам. Уничтожено по меньшей мере девять российских бомбардировщиков. В СБУ утверждают, что поражено больше 40 самолетов — 34% российской стратегической авиации. Некоторые российские провоенные блогеры назвали этот день «русским Перл-Харбором» (вот пример).

Операция «Паутина». Дроны ВСУ атаковали военные аэродромы России Meduza

Западные эксперты с этой аналогией почти единодушно не согласны: японская атака на Перл-Харбор в 1941 году стала внезапным началом агрессивной войны, тогда как Украина уже три года ведет против России оборонительную войну.

Впрочем, некоторые основания для такого сравнения все же есть. Украинцы в 2025-м, как и японцы в 1941-м, «изменили правила войны», пишет Макс Бут из американского Совета по международным отношениям в своей колонке в The Washington Post. С Перл-Харбора началась эпоха авианосцев. Украинская операция «Паутина» возвестила наступление эпохи дронов — и конец эпохи, когда где-то в глубоком тылу могли существовать безопасные аэродромы.

Российско-украинскую войну уже давно называют «войной дронов»

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Джон Хербст из Атлантического совета (он был послом США в Украине) предлагает другую аналогию — с израильской операцией в сентябре 2024 года, когда одновременно взорвались тысячи пейджеров боевиков ливанской террористической организации «Хизбалла». Обе операции были очень долгими, очень сложными и очень изобретательными — и в обоих случаях, помимо нанесения противнику прямого ущерба, имели еще и сильный психологический эффект.

Украине за три года полномасштабной войны удалось провести несколько таких операций, напоминает CNN. Главные из них — потопление крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота, в апреле 2022 года и подрыв Керченского моста в июле 2023-го.

Операция «Паутина» была проведена в канун нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Многие эксперты сходятся во мнении, что это не случайное совпадение. Украина продемонстрировала, что еще далеко не проиграла войну, пишет «Би-Би-Си». То есть операция «Паутина» — это подкрепление украинской переговорной позиции.

Эту операцию, конечно, нельзя считать решающим ударом, пишет Эдвард Лукас из Центра анализа европейской политики. Но ее можно считать опровержением тезиса «у вас нет карт на руках», который президент США Дональд Трамп выдвинул во время скандальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале. Украина разыграла новую карту.

Мик Райан из австралийского Института Лоуи согласен, что стратегического перелома в ходе войны эта операция не обеспечит. Но России придется больше опасаться за свою военную инфраструктуру, у нее стало меньше ракетоносцев, а Украина добилась успеха, который повысит боевой дух как военных, так и гражданского населения.

Отдельно стоит отметить, как внимательно отнеслись к украинской операции в странах, которые сталкиваются с прямыми военными угрозами. Например, в Индии. Сразу несколько индийских медиа (например, India Today и Zee News) выпустили материалы о том, чему их страна могла бы научиться в свете очередного обострения противостояния с Пакистаном: тактике асимметричной войны (дроны на десятки тысяч долларов нанесли ущерба на многие миллионы), технологиям дроновой войны, а также тому, от чего и как следует защищать собственную военную технику и инфраструктуру.

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