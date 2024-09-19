The New York Times: Израиль создал «современного троянского коня» За несколько лет до подрыва пейджеров в Ливане израильская разведка открыла в Венгрии подставную компанию, главным «клиентом» которой была «Хизбалла»

Кратер на парковке медицинского центра Американского университета в Бейруте после взрыва устройства связи, 18 сентября 2024 года Wael Hamzeh / EPA / Scanpix / LETA

В результате серии взрывов пейджеров, а на следующий день — раций в Ливане погибли не менее 30 человек, еще около трех тысяч получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших множество членов «Хизбаллы», использовавших пейджеры для связи. Официально Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию, но негласно израильская разведка признает, что стояла за атакой. The New York Times, поговорившая с 12 нынешними и бывшими сотрудниками Минобороны и разведки Израиля, рассказывает, как готовилась операция. Собеседники газеты описывают ее как «сложную и длительную», а само издание называет «современным троянским конем».

Использовать пейджеры для связи вместо мобильных телефонов члены «Хизбаллы» начали еще несколько лет назад — на этом, как пишет The New York Times, настаивал лидер движения Хасан Насралла. Он запретил пользоваться телефонами на встречах боевиков «Хизбаллы» и приказал, чтобы детали планов никогда не передавались по мобильной связи, а члены движения всегда имели при себе пейджеры. В феврале 2024 года Насралла, выступая с заявлением, еще раз призвал избавиться от телефонов — «закопать» их или «убрать в железный ящик». Во всем этом Израиль, как пишет NYT, «увидел шанс».

По данным источников NYT, еще до того, как «Хизбалла» практически полностью перешла на пейджеры, израильская разведка создала в Венгрии подставную компанию BAC Consulting, выдающую себя за производителя пейджеров — и еще две подставные компании для прикрытия ее деятельности. У BAC Consulting были обычные клиенты, для которых она производила обычные пейджеры. Но единственным клиентом, который, как пишет NYT, «действительно имел значение», была «Хизбалла».

По словам трех представителей израильской разведки, пейджеры для «Хизбаллы» были изготовлены отдельно и содержали батареи со взрывчатым веществом PETN (на русском известна как ПЕНТА, пентаэритриттетранитрат). Поставлять эти пейджеры в Ливан компания BAC Consulting начала в 2022 году в небольших количествах, однако после заявлений Насраллы об опасности мобильных телефонов поставки выросли.

что известно о взорвавшихся пейджерах

Ливан утверждает, что израильская разведка еще несколько месяцев назад перехватила пять тысяч пейджеров «Хизбаллы» и заложила в них взрывчатку Устройства изготовили в Европе (возможно, в Венгрии)

что известно о взорвавшихся пейджерах

Ливан утверждает, что израильская разведка еще несколько месяцев назад перехватила пять тысяч пейджеров «Хизбаллы» и заложила в них взрывчатку Устройства изготовили в Европе (возможно, в Венгрии)

17 сентября в 15:30 на пейджеры пришли сообщения. Они были на арабском языке и выглядели так, будто исходили от высшего руководства «Хизбаллы». Вскоре по всему Ливану устройства начали взрываться. Погибли не менее 12 человек, еще более 2700 получили травмы. Как пишет NYT, некоторые из погибших были членами «Хизбаллы», некоторые — нет. В числе погибших есть и дети (по некоторым данным, двое, по другим — четверо). NYT рассказывает о девятилетней Фатиме Абдулле, ученице четвертого класса. Она пришла домой из школы и, услышав сигнал пейджера, взяла его в руки, чтобы отнести отцу. В этот момент пейджер взорвался. Фатима погибла.

Мемориал у посольства Ливана в Тегеране, 18 сентября 2024 года Sobhan Farajvan / Pacific Press / ZUMA Press Wire

По фотографиям взорвавшихся пейджеров было установлено, что они закуплены у тайваньской компании Gold Apollo. На следующий день компания выпустила заявление, в котором говорилось, что пейджеры AR-924, фигурировавшие на фото и видео, произведены BAC Consulting, базирующейся в Будапеште и имевшей лицензию на производство устройств от самой Gold Apollo.

Financial Times со ссылкой на венгерский реестр пишет, что BAC Consulting была основана в мае 2022 года Кристианой Росарией Барсони-Арчидиаконо, которой сейчас 49 лет. В ее профиле в LinkedIn указана докторская степень в области физики элементарных частиц, а также работа в Школе востоковедения и африканистики в Лондоне (SOAS) и лондонской Школе экономики. Изданию NBC Барсони-Арчидиаконо подтвердила, что ее компания сотрудничает с Gold Apollo, но на вопрос о пейджерах ответила, что не занимается их производством. «Я просто посредник. Думаю, вы ошиблись», — сказала она.

Серия взрывов в Ливане однако на этом не закончилась — на следующий день, 18 сентября, когда в Бейруте начали хоронить погибших накануне, снова раздались взрывы. В этот раз их причиной стали рации — судя по фотографиям, модели IC-V82 японского производителя электроники Icom. В этот же день компания выпустила заявление. В нем говорится, что эти рации, поставлявшиеся на Ближний Восток с 2004 года, были сняты с производства еще в 2014 году. Более того, с 2020 года компания предупреждала, что почти все рации IC-V82, доступные на рынке, являются поддельными. По последним данным, в результате взрывов раций погибли еще 20 человек, более 450 были ранены.

NYT описывает, как во время второй волны взрывов ее репортера остановила на улице женщина, умолявшая дать ей позвонить своим детям. Когда журналист дал ей мобильный, она дрожащими руками набрала номер и прокричала в трубку: «Выключите свои телефоны немедленно!»

вторая серия взрывов в ливане

Второй день подряд в Ливане массово взрываются устройства связи. Израиль заявил о начале «новой фазы войны». «Хизбалла» пообещала «кровавую месть»

вторая серия взрывов в ливане

Второй день подряд в Ливане массово взрываются устройства связи. Израиль заявил о начале «новой фазы войны». «Хизбалла» пообещала «кровавую месть»