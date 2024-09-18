Второй день подряд в Ливане массово взрываются устройства связи. Израиль заявил о начале «новой фазы войны». «Хизбалла» пообещала «кровавую месть»

Похороны бойцов «Хизбаллы», погибших в результате взрывов пейджеров 17 сентября 2024 года Bilal Hussein / AP / Scanpix / LETA

В Ливане второй день подряд массово взрываются устройства связи. В среду, 18 сентября, в стране стали взрываться переносные рации и другие устройства. Как сообщает Reuters, взрывы произошли в Бейруте, а также в южной части Ливана.

По данным Reuters, «Хизбалла» закупила рации пять месяцев назад — примерно тогда же, когда и взорвавшиеся накануне пейджеры. Рации были произведены в Японии. Также взрывались телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев и другие устройства на литий-ионных аккумуляторах.

Минздрав Ливана сообщил, что погибли по меньшей мере девять человек, ранения получили более трехсот. Один из взрывов произошел рядом с траурной процессией на похоронах людей, погибших при взрывах пейджеров накануне.

После взрывов власти Алжира от имени всех арабских государств потребовали созыва заседания Совета безопасности ООН. Оно состоится в пятницу, 20 сентября.

Глава исполнительного комитета «Хизбаллы» Хашем Сафиеддин возложил ответственность за произошедшее на Израиль и пообещал, что будет «кровавая месть». Он также анонсировал на четверг, 19 сентября, выступление лидера «Хизбаллы» Хассана Насраллы, в котором тот расскажет о подробностях готовящегося ответа.

Напрямую власти Израиля не комментировали взрывы. Однако министр обороны страны Йоав Галант заявил о начале «новой фазы войны» и объявил о переброске «центра тяжести военных усилий» на северное направление, то есть к границе с Ливаном. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви предупредил, что у Израиля есть «намного больше возможностей» для борьбы с «Хизбаллой».

Reuters со ссылкой на источник пишет, что в разработке операции участвовало «Подразделение 8200» — секретное подразделение, входящее в управление военной разведки ЦАХАЛ. По данным агентства, подготовка велась более года. Источники издания Axios сообщили, что целью взрывов было «усиление паранойи и страха» в «Хизбалле» в попытке заставить руководство группировки отмежеваться от ХАМАС и заключить отдельное соглашение о прекращении боевых действий с Израилем независимо от ситуации в секторе Газа.