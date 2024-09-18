Ливан утверждает, что израильская разведка еще несколько месяцев назад перехватила пять тысяч пейджеров «Хизбаллы» и заложила в них взрывчатку Устройства изготовили в Европе (возможно, в Венгрии)

Фотография фрагмента взорвавшегося пейджера, опубликованная в соцсетях

Израильская разведывательная служба «Моссад» несколько месяцев назад заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые закупила ливанская группировка «Хизбалла». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана. Пейджеры участников «Хизбаллы» 17 сентября стали в массовом порядке взрываться — это происходило в Бейруте и других городах по всему Ливану. По последним данным, погибли девять человек, около трех тысяч получили ранения, в том числе посол Ирана в Ливане Можтаба Амани.

По словам собеседника агентства, пейджеры закупили у тайваньской компании Gold Apollo, их доставили в Ливан в начале 2024 года. Основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан заявил, что пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, были произведены в Европе компанией, у которой есть права на использование бренда. О какой компании идет речь, он не уточнил. В заявлении Gold Apollo говорится, что это компания BAC. Associated Press уточняет, что компания BAC Consulting базируется в Будапеште.

«Это не наш продукт. На нем был только наш бренд», — приводит Reuters слова главы Gold Apollo. Reuters отмечает, что на фотографиях взорвавшихся пейджеров видно, что их вид и наклейки на обратной стороне схожи с пейджерами, изготовленными Gold Apollo.

Заявление компании Gold Apollo о том, что она не производила взорвавшиеся пейджеры Ritchie B. Tongo / EPA / Scanpix / LETA

Источник в ливанских силах безопасности сообщил, что речь идет о пейджерах модели AP924. По его словам, устройства были «модифицированы» израильской разведкой «на этапе производства». «„Моссад“ установил внутрь устройства плату со взрывчатым веществом, на которую поступает код. Его [вещество] очень сложно обнаружить», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что три тысячи пейджеров взорвались, когда на них отправили закодированное сообщение, что активировало взрывчатку.

Другой источник в службе безопасности сообщил Reuters, что в пейджерах было заложено до трех граммов взрывчатки, «Хизбалла» в течение нескольких месяцев не могла обнаружить ее.

Sky News Arabia со ссылкой на свои источники также сообщил, что взорвавшиеся пейджеры «попали в руки» «Моссада» до того, как их доставили «Хизбалле». Оснастив батареи пейджеров взрывчаткой, израильская разведка затем «увеличила их температуру, что привело к взрывам», утверждается в публикации.

Несколько экспертов, опрошенных Associated Press, заявили, что взрывы, скорее всего, стали результатом вмешательства в цепочку поставок. Небольшие взрывные устройства могли быть встроены в пейджеры до их доставки «Хизбалле», а затем были активированы, вероятно, с помощью радиосигнала. К моменту атаки «батарея, возможно, была наполовину взрывчаткой, а наполовину — настоящий батареей», отметил сотрудник компании по информационной безопасности TrustedSec Карлос Перес.

По словам источников The New York Times, в пейджеры рядом с батареей заложили взрывчатое вещество весом 30-50 граммов. Там же был встроен переключатель, который можно было дистанционно активировать для подрыва.

В 15:30 на пейджеры поступило сообщение, которое выглядело так, как будто исходило от руководства «Хизбаллы». Это сообщение и привело в действие взрывчатку.

Полицейский осматривает автомобиль, в котором взорвался пейджер Hussein Malla / AP / Scanpix / LETA

«Хизбалла» возложила ответственность за взрывы на Израиль и пообещала отомстить за эту акцию. В Израиле официально не комментируют возможную причастность к атаке. По информации Axios, операцию одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, членов его кабинета министров и глав спецслужб. США об операции не проинформировали.

Позже Axios со ссылкой на бывшего израильского чиновника, осведомленного об операции, сообщил, что разведслужбы Израиля планировали использовать заминированные пейджеры в качестве неожиданного первого удара в атаке, которая была нацелена на то, чтобы парализовать «Хизбаллу». Однако в последние дни израильские власти начали беспокоиться, что ливанская группировка может обнаружить взрывчатку в пейджерах. По словам американских чиновников, с которыми поговорил Axios, из-за этих опасений Израиль решил взорвать пейджеры сейчас.

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