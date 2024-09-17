Axios: операцию по подрыву пейджеров «Хизбаллы» санкционировало правительство Израиля
Власти Израиля не проинформировали США перед проведением операции своих спецслужб по организации массовых взрывов пейджеров, используемых бойцами ливанской «Хизбаллы». Об этом пишет издание Axios со ссылкой на двух собеседников в американской администрации.
Осведомленный источник заявил журналистам, что операцию одобрили в начале недели на совещаниях по безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, членов его кабинета министров и глав спецслужб.
Как отмечает Axios, это произошло на следующий день после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаниягу о последствиях серьезной эскалации в Ливане.
Днем 17 сентября в Ливане стали массово взрываться пейджеры, которыми пользуются бойцы «Хизбаллы». Согласно последним данным властей Ливана, погибли девять человек, ранены около 2800. Еще семь человек погибли от взрывов пейджеров в Сирии.
«Хизбалла» возложила ответственность за взрывы на Израиль и пообещала отомстить за эту акцию. В Израиле официально не комментируют возможную причастность к атаке.
Как писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии устройств, которую группировка получила в недавнем времени. Представитель «Хизбаллы» заявил, что пейджеры были заражены вирусом, который мог спровоцировать их нагревание и взрыв.
Источники телеканала Sky News Arabia в свою очередь предположили, что агенты Моссада перехватили партию пейджеров, предназначавшуюся ливанским боевикам, и заложили в них взрывчатое вещество, которое было приведено в действие в результате дистанционного нагрева батарей.