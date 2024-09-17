У членов «Хизбаллы» по всему Ливану почти одновременно взорвались пейджеры. Погибли восемь человек, 2800 получили ранения

Машины скорой помощи доставляют в госпитали пострадавших в результате взрывов пейджеров, 17 сентября 2024 года Anwar Amro / AFP / Scanpix / LETA

участников ливанского шиитского движения «Хизбалла» 17 сентября стали в массовом порядке взрываться — это происходило в Бейруте и других городах по всему Ливану. Пейджеры, пишет Reuters, были новой модели, группировка начала их использование только несколько месяцев назад. Один из представителей «Хизбаллы» предположил, что устройства были заражены вирусом, который мог спровоцировать их нагревание и взрыв.

Неназванный представитель группировки заявил Reuters, что взрывы стали результатом операции Израиля. Он назвал произошедшее «крупнейшим провалом безопасности» с момента начала войны в секторе Газа, которая была вызвана нападением террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По его словам, вероятно, взорвались литиевые батареи, которыми были оснащены пейджеры. Другой источник в «Хизбалле» рассказал WSJ: некоторые бойцы группировки заметили, что пейджеры нагреваются — и избавились от них незадолго до взрывов.

В первом официальном сообщении после взрывов «Хизбалла» не стала прямо обвинять Израиль в атаке, лишь заявив, что проводит расследование инцидента. Группировка призвала остерегаться «слухов, ложной и вводящей в заблуждение информации».

Обновлено. Через несколько часов «Хизбалла» выпустила новое коммюнике, в котором заявила, что Израиль несет «полную ответственность» за взрывы. Группировка пообещала ответ, который придет «оттуда, откуда враг ожидает его, и оттуда, откуда он его не ожидает».

В результате взрывов погибли восемь человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад, еще около 2800 человек получили ранения. По его словам, в больницы продолжают поступать раненые. В основном, у них повреждения лица и рук. «Хизбалла» официально подтвердила гибель двоих своих участников, а также девятилетней дочери одного из членов группировки.

Иранское агентство «Мехр» сообщило, что среди пострадавших — посол Ирана в Ливане Можтаба Амани, он получил легкие ранения. По данным саудовских СМИ, пейджеры также взорвались у участников «Хизбаллы», находящихся в Сирии. Несколько из них были ранены.

В Израиле официально не комментировали произошедшее. По данным израильских СМИ, офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу запретил министрам в ближайшее время общаться с прессой.

Бывший пресс-секретарь Нетаниягу и один из его давних соратников Топаз Лук после взрывов написал в соцсетях: «Это было невовремя», что восприняли как намек на то, что Израилю не стоило проводить никаких операций в Ливане до поездки Нетаниягу в Нью-Йорк, которая состоится на следующей неделе. Вскоре Лук удалил свой твит. В офисе премьер-министра дистанцировались от него, подчеркнув, что он уже несколько месяцев не занимает никаких должностей в кабинете.

Израильские СМИ сообщают, что Нетаниягу и главы силовых ведомств собрались на экстренное совещание, в ходе которого будет обсуждаться план действий в случае возможного обострения конфликта с «Хизбаллой».

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