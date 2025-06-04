Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео операции «Паутина», во время которой украинские беспилотники атаковали базы российской стратегической и дальней авиации. Записи сделаны с самих беспилотников.

Спецслужба утверждает, что на кадрах показана атака дронов по авиабазе Белая в Иркутской области, Оленья в Мурманской области, Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области.

Видеозаписей с атаками на аэродромы в Ивановской и Рязанской областях ранее не публиковалось.

Иваново-Северный — место базирования самолетов радиолокационного обнаружения и управления . На видео СБУ можно увидеть, как дроны приземляются на два самолета. Последствия этого на видео не показаны.

В видео из аэропорта Дягилево также показан момент приземления дронов на Ту-22М3, но последствия атаки не видны.

СБУ показала унікальні кадри спецоперації «Павутина»: уражено 41 літак стратегічної авіації рф Служба безпеки України

СБУ утверждает, что дроны поразили в том числе самолеты А-50. Из видео только следует, что дроны долетели до этих самолетов, но произошел ли взрыв и были ли какие-то последствия для самолетов, по опубликованной записи узнать нельзя.

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские дроны атаковали российские военные авиабазы. В СБУ утверждали, что под атаку попали авиабазы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево. По словам Зеленского, всего в операции были задействованы 117 FPV-дронов и столько же операторов дронов, а «офис» операции находится на территории России рядом с управлением ФСБ России. Зеленский утверждает, что результате операции поражен 41 российский самолет, половину из них не подлежит восстановлению.

Минобороны России подтверждало, что в результате атаки дронов произошло «возгорание нескольких единиц авиационной техники» на авиабазах в Мурманской и Иркутской областях.

Согласно спутниковым снимкам, как минимум четыре бомбардировщика Ту-95 и один военно-транспортный самолет Ан-12 уничтожены в результате атаки украинских беспилотников на военный аэродром Оленья в Мурманской области. В результате атаки украинских FPV-дронов по военному аэродрому Белая уничтожены не менее шести самолетов стратегической авиации, следует из спутниковых снимков.

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