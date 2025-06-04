Опубликованы спутниковые снимки аэродрома Оленья после атаки украинских дронов. На них видно четыре уничтоженных Ту-95

По меньшей мере четыре бомбардировщика Ту-95 и один военно-транспортный самолет Ан-12 уничтожены в результате атаки украинских беспилотников на военный аэродром Оленья в Мурманской области 1 июня. Это следует из спутниковых снимков, которые 4 июня опубликовал OSINT-проект AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов.

На снимке, сделанном компанией Airbus Defence and Space 3 июня, в одной части видно три уничтоженных Ту-95 и один Ан-12, а в отдалении — еще один Ту-95.

На других снимках аэродрома видны другие самолеты и вертолеты, в том числе сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, которые не получили повреждений в результате атаки.

До публикации спутниковых снимков OSINT-аналитики на основе имеющихся видеозаписей предполагали, что на аэродроме Оленья уничтожены от трех до пяти самолетов стратегической авиации.

После операции украинских спецслужб «Паутина», проведенной 1 июня, появились спутниковые снимки другого аэродрома — Белая в Иркутской области. Из них следует, что на аэродроме уничтожены как минимум шесть самолетов стратегической авиации.

Всего Служба безопасности Украины в ходе операции «Паутина» пыталась атаковать четыре аэродрома на территории РФ — кроме Оленьи и Белой это Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Однако в двух последних случаях, как заявили в Минобороны РФ, российские военные отразили атаку. Видеозаписей с последствиями атак на аэродромы в Ивановской и Рязанской областях нет. Спутниковые снимки Дягилево показали, что серьезных разрушений на авиабазе после украинской атаки нет.

Украинские власти утверждают, что в ходе операции «Паутина» уничтожены более 40 российских самолетов. Независимых подтверждений этим данным нет.

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