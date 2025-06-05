Axios: Трамп считает «мощной» и «крутой» атаку Украины на российские авиабазы

Президент США Дональд Трамп посчитал атаку Украину на российские авиабазы «мощной» и «крутой». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, которые обсуждали это с американским президентом.

«Довольно мощно», — цитирует Трампа один из его приближенных.

«Он посчитал это дерзким», — заявил второй собеседник Axios.

По словам источников, теперь Трамп обеспокоен, что атака украинских беспилотников подтолкнет президента РФ Владимира Путина к ответным мерам и сорвет его дипломатическую инициативу, которая привела к первым за три года российско-украинским переговорам.

«Атака беспилотников не стала для него [Трампа] неожиданностью, потому что это то, что происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это затянет боевые действия. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому разочаровывается, когда происходят подобные атаки», — сказал один из собеседников издания.

4 июня Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. Президент России, по словам Трампа, заявил «весьма решительно», что «он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы».

Трамп пока не комментировал публично атаку украинских дронов на российские аэродромы, которые произошла 1 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «предпочли бы услышать жесткое осуждение, как минимум, этого террористического акта».

Служба безопасности Украины сообщала, что в ходе операции «Паутина» украинские дроны атаковали российские военные авиабазы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в результате операции поражен 41 российский самолет.

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