ВСУ заявили, что российские войска за ночь выпустили по Украине более 400 дронов

В ночь на 6 июня российские войска выпустили по Украине 407 беспилотников, из которых 199 были сбиты, а еще 169 «локационно потеряны» или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, в ВСУ утверждают, что сбили четыре баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23 из шести запущенных и 30 крылатых ракет X-101 из 36. Также уничтожены обе крылатые ракеты «Искандер-К».

Противорадиолокационную ракету Х-31П украинским силам ПВО сбить не удалось.

Под атаку ночью 6 июня попал Киев. Украинскую столицу атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками. По последним данным, погибли три человека, все они спасатели. Они погибли во время ликвидации последствий одного из ударов. Еще 23 человека пострадали, из них 14 — спасатели.

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