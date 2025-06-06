Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ДСНС).

По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате атаки погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о троих спасателях, погибших во время ликвидации последствий одного из ударов — они работали под обстрелами, чтобы помочь людям, написал Клименко. Еще девять спасателей получили ранения, добавил Клименко. По его словам, погибших в результате ночной атаки всего трое, а не четверо; пострадавших — около 40 человек.

По данным ДСНС, в результате атаки в Соломенском районе Киева начался пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома. В Голосеевском районе — пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

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