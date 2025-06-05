В Воронежской области произошел взрыв на железнодорожных путях

На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв, сообщают телеграм-канал Baza и «Вести Воронеж» со ссылкой на источник.

Взрыв произошел на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. По данным Baza, в результате взрыва повреждено железнодорожное полотно.

«Вести» пишут, что движение поездов в одну сторону приостановлено. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вскоре заявил, что на участке железной дороги остановлены несколько поездов, так как машинист одного из них «заметил незначительное повреждение полотна».

«Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте», — сообщил губернатор.

Вечером 31 мая и утром 1 июня подорвали мосты в Брянской и Курской областях. Во время первого подрыва в Брянской области под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. Погибли семь человек, более ста получили ранения. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что специалисты СК собрали доказательства того, что за подрывами мостов в Курской и Брянской областях стоит Украина.