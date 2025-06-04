Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что специалисты СК собрали доказательства того, что за подрывами мостов в Курской и Брянской областях стоит Украина.

По словам Бастрыкина, на месте всех происшествий были обнаружены следы взрывчатых веществ; взрывчатка была «иностранного производства». Для подрывов использовались украинские блоки управления.

Глава СК также отметил, что в Брянской области в районе деревни Микишево из схрона изъяли 13 килограммов пластида и блоки управления украинского производства. На перегоне между станциями Унеча и Жеча нашли два несработавших взрывных устройства.

«Собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, все всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины», — заключил Бастрыкин.

Общий ущерб от подрывов глава СК оценил в миллиард рублей.

Подрывы мостов в Брянской и Курской области произошли вечером 31 мая и утром 1 июня. Во время первого подрыва в Брянской области под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. Погибли семь человек, более ста получили ранения. В результате аналогичного инцидента в Курской области пострадали несколько человек из локомотивной бригады, при третьем подрыве никто не пострадал.

Власти РФ квалифицируют все взрывы как теракты. СК возбудил дела по соответствующей статье уголовного кодекса.

Украина официально не комментировала подрывы мостов.