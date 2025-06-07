Российские военные атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В Харькове погибли три человека, более 20 пострадали

Войска РФ в ночь на 7 июня нанесли массированный удар беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, сообщили глава Харьковской области Олег Синегубов и ГСЧС Украины.

По данным Синегубова, всего российские военные в рамках атаки на Харьков применили 48 беспилотников типа «Шахед», пять корректируемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня и три ракеты.

Пострадали Киевский и Основянский районы города. Один из беспилотников попал в девятиэтажный жилой дом, загорелись 12 квартир с 7 по 9 этажи. Спасатели вытащили из-под завалов пострадавшую.

Всего в Харькове в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, два предприятия, два автомобиля, административное здание и здание детской музыкальной школы.

В Харькове погибли три человека, пострадал 21. Среди пострадавших — младенец и 14-летняя девочка. Разбор завалов продолжается. В Купянске при обстреле пострадал 64-летний мирный житель.

Жилой дом в Харькове, получивший повреждения после атаки российского беспилотника, 7 июня 2025 года Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Всего за ночь войска РФ атаковали Украину 206 беспилотниками, двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», шестью авиационными ракетами Х-59/69, а также крылатой ракетой «Искандер-К», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

К утру украинские военные сбили 87 беспилотников, шесть ракет Х-59/69 и одну ракету «Искандер-К». Еще 80 дронов были «локационно потеряны». «Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в семи локациях», — заявили в ВСУ, не уточнив, о каких «локациях» идет речь.

В Днепре в результате российской атаки пострадали две мирные жительницы, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение, несколько десятков гаражей, а автомобили. В многоэтажных домах выбиты окна.

Под обстрел ночью попал Корабельный район Херсона. Как рассказал глава Херсонской области Александр Прокудин, погибли два мирных жителя — супружеская пара. Повреждены два многоэтажных дома.

В ГСЧС также сообщили о завершении поисково-спасательных работ в Луцке Волынской области, который подвергся атаке в ночь на 6 июня. Из-под завалов достали тело погибшей девушки. Всего в результате городе погибли два человека, еще 30 пострадали.