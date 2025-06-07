Мединский заявил, что Украина перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и телами погибших солдат

Россия 6 июня «приступила к реализации гуманитарной акции» по передаче Украине первых тел погибших украинских военных в соответствии с договоренностями в Стамбуле, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, украинская сторона перенесла прием тел и обмен военнопленными.

«Первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе. <…> Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена», — рассказал чиновник.

Помощник президента РФ также отметил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных для обмена.

По его словам, причины задержки «называются разные, и довольно странные». Какие именно, он не уточнил.

Мединский призвал Украину «четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену».

Обновление. В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными повторили свое заявление на фоне выступления Мединского, пишет «Суспільне». Штаб утверждает, что информаци о начале обмена не соответствует действительности, подготовка к обмену продолжается.

Россия и Украина провели второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. По итогам Москва пообещала передать Киеву шесть тысяч тел погибших на войне украинских военных. Стороны также договорились провести новый обмен военнопленными — тяжелоранеными военными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.

О том, что обмен начнется не раньше 7 июня, ранее сообщали президент Украины Владимир Зеленский и помощник президента РФ, глава российских переговорщиков Владимир Мединский.

6 июня Z-блогеры заявили, что обмен телами погибших военных сорвался по вине Украины. Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отверг эти обвинения, заявив, что в пятницу подготовка к обмену продолжалась.

Итоги переговоров в Стамбуле

Россия обещает отдать Украине шесть тысяч «замороженных тел солдат и офицеров». А также предлагает ненадолго (и не везде) прекратить огонь — чтобы собрать тела погибших Главное об итогах новых переговоров в Стамбуле

Итоги переговоров в Стамбуле

Россия обещает отдать Украине шесть тысяч «замороженных тел солдат и офицеров». А также предлагает ненадолго (и не везде) прекратить огонь — чтобы собрать тела погибших Главное об итогах новых переговоров в Стамбуле