Россия и Украина провели еще один обмен пленными

Вторая группа российских военнослужащих вернулась из Украины в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом, сообщило Минобороны РФ.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — заявили в военном ведомстве, не уточнив, сколько военных участвовало в обмене с обеих сторон.

Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 июня состоялся «первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых воинов».

Договоренность о масштабном обмене пленными была достигнута после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Стороны условились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу по шесть тысяч тел погибших на войне солдат.

Предполагалось, что процедура обмена телами погибших военных будет запущена на выходных 7-8 июня. Однако обе стороны обвинили друг друга в срыве предварительных договоренностей. В итоге обмен стартовал 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обмен продлится несколько дней.