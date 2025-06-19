Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными, сообщили обе стороны.

Минобороны РФ заявило, что из украинского плена вернулась «группа российских военнослужащих», но их число не уточнило. Сейчас российские военные находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернулись бойцы ВСУ, Национальной гвардии и погранслужбы. Большинство из них находились в плену с 2022 года, уточнил украинский президент, но также не сообщил, сколько именно человек были обменяны.

На прямых переговорах в Стамбуле российская и украинская стороны договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу по шесть тысяч тел погибших на войне солдат. 9 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, 10 и 12 июня состоялись раунды обмена, в которые были включены тяжелораненые. Вместе с этим Россия в несколько этапов передала Украине тела погибших военных — суммарно чуть более шести тысяч.

Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами 18 июня заявил, что российская сторона отдала Украине шесть тысяч тел, а взамен получила 57. «Готовы еще около трех тысяч отдать. Это трагические цифры, но это все-таки положительный итог переговоров», — добавил Путин.