Российские войска за ночь выпустили по Украине более 270 беспилотников. Под атаку попали энергообъекты в Кременчуге

В ночь на 21 июня российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ выпустила 272 ударных беспилотника и дрона-имитатора, а также восемь ракет.

В ВСУ отчитались, что сбили 140 беспилотников, еще 112 «локационно потеряны». Кроме того, уничтожены три крылатые ракеты «Искандер-К», аэробалистическая ракета «Кинжал» и крылатая ракета «Калибр».

Основной удар пришел по городу Кременчуг в Полтавской области, говорится в сообщении ВСУ.

Глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут заявил, что область попала под комбинированную атаку. По его словам, в Кременчуге «зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Кременчуге один человек получил травмы средней степени тяжести.