Последствия авиаудара по Киеву, 10 июня 2025 года Serhiy Morgunov / Global Images Ukraine / Getty Images

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Россия

ЦИК отложил местные выборы в курском приграничье

Центризбирком РФ отложил голосование на муниципальных выборах в восьми приграничных районах Курской области — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском. Выборы должны были пройти в единый день голосования 14 сентября.

Голосование отложено на неопределенный срок — когда оно состоится, будет решать избирком Курской области, «исходя из особенностей режима чрезвычайной ситуации, при отсутствии угрозы для жизни и здоровья избирателей и после предварительного уведомления ЦИК России». Зампред Центризбиркома Николай Булаев отметил, что региональный избирком вправе «принимать решение о возобновлении выборов или об их отложении до тех пор, пока не настанет светлое время».

Булаев сообщил, что отложенные кампании затрагивают 385 мандатов и 44,2 тысячи избирателей. Объясняя перенос выборов, он отметил, что кампании муниципального уровня проводятся «глаза в глаза», и кандидаты часто встречаются с избирателями напрямую. «В основном это бумажная работа и встречи с людьми. И все это на территории, над которой дроны летают, как пчелы. Спрашивается, имеем ли мы право для замещения 385 мандатов подвергать опасности жизнь и здоровье этих людей? На мой взгляд, у нас такого права нет», — заявил он.

В августе 2024 года, после того как ВСУ оккупировали более тысячи квадратных километров территории Курской области, ЦИК РФ отменил десять кампаний в семи приграничных районах. С тех пор они так и не состоялись.

При этом досрочные выборы губернатора Курской области ЦИК отменять не стал. Накануне Курская областная дума утвердила их проведение 14 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала проведение губернаторских выборов «в такой ситуации» «целесообразным и даже необходимым».

Сейчас Курскую область в статусе исполняющего обязанности губернатора возглавляет бывший председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Путин назначил его руководить регионом в начале декабря на фоне недовольства местных жителей низкими темпами восстановления разрушенных домов и проблемами с выплатой компенсаций. В апреле предшественника Хинштейна Алексея Смирнова арестовали по уголовному делу — его обвинили в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе.

Украина

Харьков второй раз с начала месяца попал под массированный обстрел

Сегодня ночью российские военные атаковали Харьков «шахедами» — по данным главы города Игоря Терехова, всего в атаке были задействованы 17 беспилотников.

Удары пришлись по Слободскому и Основянскому районам города. Терехов назвал масштаб разрушений «колоссальным» — повреждения получили 103 жилых здания, было выбито почти две тысячи окон. Также пострадали объекты городской инфраструктуры — кладбище, троллейбусное депо, детская площадка и гражданское предприятие.

В результате атаки погибли три человека. Еще 56 получили ранения, среди них — девять детей. 11 человек госпитализированы.

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Ukrainian Emergency Service / AFP / Scanpix / LETA

Харьков с начала июня уже второй раз подвергается массированной атаке. Предыдущая произошла четыре дня назад — в ночь на 7 июня российские военные атаковали город ракетами и дронами. Терехов называл ту атаку «самой мощной за все время полномасштабной войны». Повреждения получили 18 многоэтажных домов и 13 частных. Погибли три человека, более 20 получили ранения. Через несколько часов российская армия нанесла новый удар — на этот раз корректируемыми авиабомбами. Погиб один человек, 18 получили ранения.

Интенсивность обстрелов Харькова в последнее время только увеличивается. По данным Терехова, в мае город в общей сложности подвергся 76 отдельным обстрелам, что почти в три раза больше, чем в апреле. Сигналы воздушной тревоги в городе звучали 193 раза в течение 475 часов (примерно две трети времени месяца).

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимная читательница (Россия). До 2022 года я принадлежала к тем легкомысленным людям, которые не интересовались политикой. Точнее, не столько в легкомыслии было дело, сколько в привычке и физической возможности жить параллельно официальным новостям: мало ли что там мелют по телеку - у меня есть книги, любимая семья, возможность ходить на концерты и путешествовать… Когда в декабре 2021 года пожилой сосед спросил меня, правда ли, что скоро будет война с Украиной, я подумала, что он совсем тронулся от периодических возлияний.

Но наступил февраль-2022, и я перестала спать ночами […]. С самого первого дня я ни разу не подумала, что «все не так однозначно» или «наверху виднее», нет. Моя прежняя относительная лояльность к П. сменилась отвращением, но самым горьким открытием было то, что вокруг полно людей, для которых украинцы — презираемые хохлы. Людей, которые грезят желанием наказать, разбомбить, проучить ни в чем не повинных соседей. Для меня же эта «операция» — братоубийственная война, и никак иначе.

В Украине живут мои довольно близкие родственники, кажется, троюродные братья и племянники. Жизнь сложилась так, что я их никогда не видела, и даже телефонное общение с ними прекратилось задолго до войны — без каких-либо ссор, просто не было никаких точек пересечения, кроме родства крови. […] Но сейчас я постоянно думаю о них: живы ли, что происходит с ними, целы ли их квартиры… И внутренне содрогаюсь: то есть в этой войне с одной стороны фронта может быть мой сын, а с другой — его четвероюродный брат?! Как же так вышло, что П. и его окружение втравило нас в этот смертный грех, а многим как будто это даже нравится… Я не пытаюсь искать родственников, потому что не могу предложить им никакой помощи, и потому что мне страшно привлекать лишнее внимание в своей персоне. Уехать из России я не могу в силу финансовых трудностей и некоторого нездоровья, уголовное преследование за инакомыслие я вряд ли выдержу, поэтому приходится его, это инакомыслие, прятать […].

Я не знаю, как дальше жить. У меня постоянная депрессия, я никуда не хочу выходить — меня ранит вид беспечно развлекающихся людей в текущих условиях, и я устала натыкаться на тех, у которых внутри все перекодировано, я не знаю, о чем с ними можно говорить […]. Я не могу бороться — не хочу неприятностей близким и не хочу в тюрьму. Я не могу не думать о разбитых домах и раскуроченных лесах, полях Украины, потому что физически переживаю боль пострадавших людей, животных, птиц, растений… Года два назад искренне надеялась на волю и адекватную реакцию остального мира, но сейчас и эта надежда подвела […].

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