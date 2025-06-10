Пожар после атаки дронов на Киев. 10 июня 2025 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Зеленский: украинские переговорщики в Стамбуле не имеют мандата на обсуждение территориальных вопросов

У украинской делегации, которая ведет с Россией переговоры в Стамбуле, нет полномочий обсуждать возможные территориальные изменения в рамках потенциального мирного договора, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — вопроса военнопленных и похищенных детей — или прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz, которое было записано 7 июня и опубликовано сегодня.

По словам Зеленского, вести переговоры о территориях может только он сам, и он будет делать это только напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — сказал президент Украины.

Зеленский повторил, что юридически Украина в любом случае не признает оккупированные территории российскими, но дал понять, что после прекращения огня это может произойти де-факто. «Если мы получим адекватные гарантии безопасности, которые не позволят Путину продолжать войну, то у нас будет время решить территориальные вопросы», — отметил он.

Первая за три года встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая, еще одна состоялась 2 июня. Единственным реальным итогом этих встреч стали обмены военнопленными. Стороны также составили меморандумы, в которых высказали свои условия прекращения огня и подписания итогового мирного договора.

Зеленский в мае резко критиковал состав российской делегации, называя ее «бутафорской» и высказывая сомнения в том, что у нее есть какие-либо полномочия «на принятие решений». Он также заявлял, что у украинской делегации, в отличие от переговорщиков из Москвы, есть мандат на обсуждение условий прекращения огня.

Россия в своем меморандуме, переданном 2 июня украинской стороне, называла согласие Украины на полный вывод войск с территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей условием прекращения огня, а юридическое признание вхождения в состав РФ пяти регионов (включая Крым) — условием окончательного мира.

Новая встреча делегаций Украины и России пока не согласована.

Украина

Около трети украинцев допускают территориальные уступки ради мира. Но этот процент больше не растет

Процент жителей Украины, которые поддерживают скорейшее заключение мира даже путем отказа от некоторых территорий, перестал расти. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Этот процент увеличивался с начала 2023 года.

Опрос, проведенный с 15 мая по 3 июня, показал, что ради мира принять определенные территориальные потери готовы 38% украинцев. В феврале этот показатель составлял 39%. Ранее он показывал стабильный рост: за весь 2023 год количество украинцев, готовых на территориальные уступки ради скорейшего мира, выросло с 9 до 19%, за весь 2024-й — до 38%.

Категорически против любых территориальных уступок в новом опросе выступили 52% украинцев, еще 10% затруднились с ответом.

При этом, подчеркивается в пресс-релизе КМИС, даже те жители Украины, которые допускают территориальные уступки, в основном, готовы принять их, только если они будут фактическими, а не официальными. Так, официальное признание «отдельных территорий» российскими готовы принять только 24% украинцев, а если речь идет о передаче пяти регионов целиком, включая территории, которые сейчас контролирует Украина, то на такое согласились бы лишь 15% жителей страны.

«Таким образом, с точки зрения общественного мнения, любой вариант, включающий официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий, будет отвергнут. Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре», — отмечают социологи КСИР.

Последствия воздушной атаки на Одессу. Фотографии

Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Сегодня ночью российские военные атаковали Одессу. В результате налетов погибли два человека, еще девять пострадали. Повреждения получили жилые дома, роддом, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также Одесская киностудия.

Война глазами читателей «Медузы»

Александра (Москва). До сих пор с трудом укладывается в голове, как может сочетаться такой уровень технического прогресса, в котором мы сейчас существуем, с таким отставанием в гуманитарной сфере. Машины становятся умнее людей, а люди ведут себя хуже зверей — не просто убивают, но и делают это с особой жестокостью и цинизмом. Бытовые убийства осуждаются, но то же самое, совершенное по приказу государства, считается нормой, и мало кого удивляет это противоречие.

Помимо злости на эту несправедливость и жалости к пострадавшим, я все эти три года испытываю фрустрацию от того, что у меня отняли почти все способы на это повлиять. Я привыкла свободно выражать свое мнение, а теперь это стало уголовным преступлением для тех, кто, как и я, не может уехать из России. Пожалуй, единственное, что я могу сделать — не участвовать. В обоих компаниях, где я работала в этот период, я отказывалась выполнять заказы, связанные с войной. К счастью, никаких санкций ко мне за это не применялось, но я была готова месяц-другой возить доставки по городу вместо работы по специальности. Думаю, такой уровень риска приемлем для большинства из нас.

Что касается окончания войны — конечно, мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Но я не считаю себя вправе рассуждать о том, на каких условиях это должно случиться, это дело пострадавшей стороны. В будущем хотелось бы, чтобы предотвращение войн стало основной целью гуманитарной мысли, чтобы на это было направлено как можно больше ресурсов со стороны политологов, социологов, психологов и экономистов разных стран. Ведь как бы ни рос комфорт и достаток, это перестает иметь значение в тот момент, когда ты просто перестаешь существовать по прихоти диктатора.

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