Война Тысяча двести второй день. В России назначили десятки штрафов за публикацию фото и видео с последствиями украинских атак

Жилой дом на проспекте Вернадского в Москве после атаки украинских дронов, 29 мая 2025 года Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

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Прямо сейчас. Россия и Украина начали обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, объявило Минобороны РФ днем 9 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен военнопленными начался, по его словам, процесс пройдет в несколько этапов в ближайшие дни.

Россия

В России назначили более 40 штрафов за кадры с последствиями ударов дронов ВСУ. Во многих регионах штрафы установили, но пока никого не наказали

В более чем 10 регионах России с 2024 года предусмотрено административное наказание за нарушение запрета публиковать фото и видео с последствиями украинских атак. Но только в Калужской и Тульской областях составили соответствующие административные протоколы в отношении пользователей соцсетей и журналистов из-за публикаций о последствиях ударов, сообщила газета «Коммерсант» 8 июня.

В правительстве Калужской области рассказали изданию, что к началу июня управление административно-технического надзора составило и направило в мировые суды 42 протокола. Местных жителей обвинили в том, что они нарушили решение регионального оперативного штаба, запретившего распространять информацию о последствиях атак беспилотников ВСУ.

Соответствующая статья появилась в областном законе «Об административных правонарушениях в Калужской области» в сентябре 2024 года. Для физлиц ввели штрафы от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, для юрлиц — от 80 до 100 тысяч. За повторное нарушение для граждан предусмотрены штрафы от четырех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, для юрлиц — от 150 до 200 тысяч.

Когда именно начали штрафовать жителей Калужской области, точно неизвестно. Одни из первых штрафов назначили в ноябре 2024 года. Тогда к административной ответственности привлекли трех жителей Калуги, которые 25 ноября сняли на телефоны атаку украинских дронов на местную нефтебазу. Жителей Калуги заставили на камеру извиниться за то, что они вели съемку.

По данным правительства Калужской области, из 42 протоколов в двух случаях нарушителями стали СМИ, в пяти — местные жители, которые сняли последствия атак на видео и распространили кадры в сети. Еще три протокола составили из-за комментариев в соцсетях (о чем в них шла речь, не уточняется). Остальные протоколы составили на администраторов или владельцев телеграм-каналов и пабликов «ВКонтакте», а также авторов персональных страниц. Какие штрафы назначили суды, в правительстве не уточнили.

В правительстве Тульской области сообщили, что в регионе к административной ответственности привлекли местного жителя, который в январе 2025-го снял на видео и опубликовал в телеграм-канале атаку украинских беспилотников на город Алексин. Ему назначили административный штраф в размере 25 тысяч рублей. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что «пока это единичный случай».

По подсчетам газеты «Коммерсант», кадры с последствиями украинских атак запретили публиковать в 12 регионах России, причем в Калмыкии и Тверской области такую меру ввели лишь в начале июня. Вот список регионов:

Адыгея,

Астраханская область,

Владимирская область,

Волгоградская область,

Ивановская область,

Калмыкия,

Курская область,

Ленинградская область,

Петербург,

Тверская область.

Во всех случаях административную ответственность ввели по одной и той же схеме: сперва в региональный административный кодекс добавили статью о нарушении решения оперативного штаба, затем сам штаб запретил местным жителям публиковать фото и видео с последствиями ударов.

Обычно размер первого штрафа для граждан колеблется от одной до пяти тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Но в некоторых регионах штрафы выше: в Тверской области для юрлиц ввели штраф до 300 тысяч рублей, в Волгоградской области — до одного миллиона рублей.

В еще двух регионах — Рязанской и Ростовской областях — местные власти установили соответствующие штрафы, но пока не вводили никаких запретов. «Законодательная рамка создана, но пока обходимся разговорами», — рассказал источник «Коммерсанта» в рязанском правительстве.

В большинстве регионов, где ввели штрафы за публикацию фото с последствиями ударов, норму пока ни разу не применяли. Власти Курской области пояснили изданию, что местные жители относятся к публикациям «аккуратно» и не распространяют кадры, по которым можно определить, где находится военная техника или специальные объекты. Власти Петербурга сообщили, что никого не наказывали, поскольку нарушений нет — дроны летят в сторону Ленинградской области. В правительстве Ивановской области заявили изданию, что «применить новую норму на практике пока просто не успели».

На федеральном уровне запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак не вводили. Впервые введение штрафов на уровне всей страны начали обсуждать в августе 2023 года после атаки дронов на Москву. Тогда с соответствующей инициативой выступил Госсовет аннексированного Крыма. Предложение поддержали в комитете по обороне Госдумы и в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Группа сенаторов подготовила соответствующие поправки, которые помимо штрафов до 50 тысяч рублей для физлиц предусматривали и уголовную ответственность — до трех лет лишения свободы при повторном нарушении. Однако законопроект так и не внесли на рассмотрение Госдумы. По информации «Коммерсанта», в администрации президента РФ посчитали важным сохранить «баланс между защитой информации и ее свободой».

Война глазами читателей «Медузы»

Света. Я уже больше десяти лет живу в Европе. Мои родственники и друзья живут и в России, и в Украине. В феврале, в тот день, когда началась война, у меня утром был зубной врач. И боль зубная слилась с острой болью, страхом и стыдом от этой несправедливой войны. И вот уже три года ноет и не отпускает меня.

Мои родственники и друзья в Киеве, мой друг в Харькове, мои друзья под Днепропетровском — какие слова мне подобрать для их боли? Слова кажутся мне пустыми бумажками, когда у их домов летают снаряды и дроны.

А недавно дроны атаковали мой родной город в Подмосковье, в котором я не была уже много лет. На разных видео я смотрела на места, по которым бегала маленькой девочкой. Над речкой, в которой я купалась целыми днями, летели дроны. Потом они падали в лес, в котором я собирала грибы. А вместо пения птиц и знакомого потрескивания костра или сосновых веток — строчили зенитки. Я плакала: детство как будто раскололось на множество осколков. Наши игры в партизанов и немцев обрели новый, страшный смысл. Но страшнее всего было, как всегда, думать о всех тех людях, на чьи дома упали снаряды в последние три года, о всех тех, чья жизнь оказалась так безответственно разрушена.

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