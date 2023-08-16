Власти аннексированного Крыма предложили штрафовать за публикацию фото и видео атак ВСУ

Госсовет аннексированного Крыма предложил ввести штрафы за публикацию фото и видео атак ВСУ по России и подконтрольным ей территориям. Об этом сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

«Ситуация эта, мне кажется, давно назрела. Потому что весь объем информации, которой они [ВСУ] питаются, в основном исходит из публичной сферы. То есть не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», — заявил Константинов.

Штраф составит до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для государственных и муниципальных служащих и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Чиновник уточнил, что при повторном нарушении размер штрафа увеличится.

По словам Константинова, предложение уже поддержал комитет по обороне Госдумы. Сенатор Андрей Клишас заявил, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, который он возглавляет, также готов поддержать введение штрафов.

Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов ранее заявил, что Крым намерен инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство с целью ужесточения ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы ПВО, военных объектов и последствий ударов со стороны ВСУ.

После двух атак на Крымский мост в сети распространилось видео, как утверждалось, задержанного жителя аннексированного Крыма, которого заставили извиняться за то, что он снимал работу ПВО над Керченским проливом.

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