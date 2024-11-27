Жителей Калуги заставили на камеру извиниться за съемку атаки дронов на нефтебазу

На трех жителей Калуги составили административные протоколы и заставили извиниться на камеру из-за того, что они 25 ноября сняли на мобильные телефоны атаку украинских беспилотников на местную нефтебазу. Об этом сообщил провластный блогер Евгений Серкин, опубликовавший видео с извинениями калужан в своем телеграм-канале.

По словам Серкина, видео полета БПЛА и последствия его падения, снятые и выложенные в соцсети местными жителями, уже «через час появились во вражеских тг-каналах с соответствующими комментариями и пожеланиями для россиян». Полиция в течение суток нашла всех жителей Калуги, которые выкладывали ролики в сети, и провела с ними «воспитательную беседу», утверждает блогер.

«25-го числа заснял на видео атаку БПЛА по нефтепродуктам, что повлекло за собой распространение этого видео по разным интернет-источникам, в том числе проукраинским. Хочу всех предостеречь, жителей, патриотов этой страны, что нельзя совершать подобные действия, так как это влечет за собой большие последствия», — рассказал в видео, опубликованном Серкиным, один из задержанных жителей Калуги.

Как заявляли власти Калужской области, в ночь на 25 ноября в регионе были сбиты восемь украинских беспилотников. По данным телеграм-каналов, под атаку дронов попала нефтебаза и завод в Калуге, в результате чего загорелся один из резервуаров. Источники в украинской разведке заявили, что целью этой атаки в Калужской области стали нефтебаза АО «Калуганефтепродукт» и завод «Тайфун».

В сентябре в Калужской области ввели официальный запрет на размещение в соцсетях и СМИ фото- и видеоматериалов с украинскими беспилотниками и последствиями их атак. За нарушение полагаются административные штрафы в размере от трех до четырех тысяч рублей для физлиц, от 30 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц, от 80 до 100 тысяч рублей — для юридических лиц. За повторные нарушения штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.